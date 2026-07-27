Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Testimonios del incendioTania BañosPérez LlorcaVídeo capta origen incendioIncendio se aproxima a BetxíClaves de hoy incendio
instagramlinkedin

SECTOR INMOBILIARIO

El Gobierno pospone a después de verano la aprobación del decreto de vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante el seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante el seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). / Juanma Serrano - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gabriel Santamarina

Madrid

El Gobierno ha decidido posponer hasta después del verano la aprobación del real decreto-ley de vivienda ante la falta de apoyos suficientes para convalidarlo en el Congreso. El paquete no será finalmente llevado al Consejo de Ministros de este martes y el Ejecutivo tratará de retomar las negociaciones en septiembre.

El texto había sido consensuado entre PSOE y Sumar e incluía, entre otras medidas, la posibilidad de prorrogar durante dos años los contratos de alquiler, incentivos en el IRPF para los propietarios que mantuvieran o rebajaran las rentas, la regulación de los alquileres temporales y por habitaciones, nuevos límites para los grandes tenedores y una batería de cambios fiscales y urbanísticos.

Las diferencias entre los socios parlamentarios han terminado frenando su aprobación. Podemos exige retirar la reforma de la ley del suelo, mientras el PNV considera imprescindible mantenerla para agilizar los planeamientos urbanísticos. Junts tampoco había garantizado su respaldo a la moratoria de los alquileres, una medida similar a la que ya rechazó en abril junto a PP y Vox. El Ejecutivo ha optado por aplazar el decreto para evitar una nueva derrota parlamentaria.

Noticias relacionadas

(Próxima ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado
  2. Un vídeo capta el origen del gran incendio forestal de la Vall: se ve a un hombre saliendo del lugar corriendo
  3. Alerta en Onda: Confinan la ciudad y desalojan a los vecinos de la urbanización Montí por la proximidad de las llamas
  4. El drama personal que deja el incendio forestal en Artana: «Ya no tengo nada, ni casa ni ropa ni recuerdos»
  5. Siguen cortados al tráfico varios tramos de nueve carreteras de Castelló por el incendio de la Vall d'Uixó. Estas son
  6. Onda, Betxí y la Vall d'Uixó suspenden la actividad laboral y comercial por el incendio forestal hasta nuevo aviso
  7. Un incendio obliga a desalojar a los trabajadores de una empresa cerámica de l’Alcora
  8. Las imágenes de la desolación en la Vilavella

La Plana se convierte en una balsa de humo: el aire se para y se desploman las partículas en suspensión procedentes del incendio

La Plana se convierte en una balsa de humo: el aire se para y se desploman las partículas en suspensión procedentes del incendio

El festival de música, circo y arte que combate la despoblación en este pueblo de Castellón

El festival de música, circo y arte que combate la despoblación en este pueblo de Castellón

Desde las taquicardias y el dolor de cabeza hasta el ictus: así puede afectar el humo de los incendios a la salud

Desde las taquicardias y el dolor de cabeza hasta el ictus: así puede afectar el humo de los incendios a la salud

Compromís reclama recuperar la información en los nuevos contenedores para mejorar el reciclaje

Compromís reclama recuperar la información en los nuevos contenedores para mejorar el reciclaje

DIRECTO | Marlaska preside el CECOD en Navalcarnero (Madrid)

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Tu gato no piensa que lo has abandonado cuando sales de casa, sabe que volverás y te espera”

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Tu gato no piensa que lo has abandonado cuando sales de casa, sabe que volverás y te espera”

El Villarreal se concentra en Como para afrontar su 'stage' de pretemporada en Italia

El Villarreal se concentra en Como para afrontar su 'stage' de pretemporada en Italia

El mejor Raúl Sánchez está de vuelta en el Castellón: "Necesitaba sentir otra vez esta sensación y vamos a luchar por todo"

El mejor Raúl Sánchez está de vuelta en el Castellón: "Necesitaba sentir otra vez esta sensación y vamos a luchar por todo"
Tracking Pixel Contents