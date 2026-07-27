El unicornio vasco Multiverse Computing capta 500 millones de euros en la mayor ronda de inversión jamás cerrada en España

Tras meses de negociaciones, Multiverse Computing ha conseguido cerrar la mayor ronda de inversión privada de España. La compañía ha atado una inyección de capital de 570 millones de dólares (unos 500 millones de euros, al cambio actual) con distintos fondos de inversión que se han quedado con una porción no concretada de la empresa. Lo que sí cuentan, esta compañía y sus nuevos socios, es que el trueque implica valorar el conjunto de la tecnológica en unos 1.500 millones de euros. Es decir, más allá de lo que la convierte oficialmente en 'unicornio'.

Muy pocas 'startups' han logrado alcanzar este tipo de valoraciones solo con lo que los fondos de inversión han estado dispuestos a pagar por ellas, y prácticamente ninguna que opere en un segmento tan tecnológico: están (o han estado) Perk, Job&Talent, Cabify, Wallbox, Glovo...

La operación que da a Multiverse entrada a este club la colideran el fondo estadounidense Forgepoint Capital International, el brazo de inversión del banco francés BNP Paribas (BNPP Solar Impulse Venture Fund) y la firma británica Bullhound Capital. De todos modos, han manifestado su compromiso de invertir asimismo en la compañía firmas como Santander Alternative Investments, Tikehau Capital, HP, Orange, Sacania Invest, el brazo de capital riesgo del Banco Nacional de Canadá, el Qatar Development Bank, Zouk Capital, la SETT –que ya ha invertido antes en la empresa–, el fondo europeo EIC, el Hazten Scale-Up del Gobierno Vasco o la fundación Kutxa.

En total, sumando las rondas ya ligadas y lo que estos nombres podrían inyectar en la empresa, Multiverse calcula que puede llegar a recaudar 800 millones de dólares en total.

Según cuentan desde la compañía, los fondos se destinarán principalmente a hacer crecer CompactifAI, la joya de la corona de Multiverse Computing. Esta empresa con sede en San Sebastián (País Vasco) comenzó llevando la computación cuántica al universo de la banca, las finanzas y la gestión de carteras de inversión. Con el paso de los meses vieron que la solución tenía sentido en muchos otros ámbitos, seduciendo a clientes como Repsol, Iberdrola, Cepsa, Navantia, Bosch o Renault, además de a Caixabank, BBVA o Santander.

La cuestión es que, con la eclosión de ChatGPT, dieron con otra solución que, a su juicio, podía cambiar el mercado de la inteligencia artificial (IA) como lo conocemos: una herramienta para comprimir el tamaño que ocupan informáticamente los modelos de IA y, consecuentemente, hacerlos más rápidos y disminuir entre un 30% y un 50% el consumo de energía que demandan.

Crecimiento económico

Esta tecnología, CompactifAI, ya les supuso cerrar una ronda de inversión de 189 millones de euros en 2025, en la que participaron distintos fondos de inversión de varias partes del mundo y también el Estado, a través de la SETT (Sociedad Española para la Transformación Tecnológica).

Desde entonces, la empresa ha multiplicado por más de diez sus ingresos anualizados (lo que ingresan por proyectos o suscripciones mensuales) hasta los 100 millones y registró un crecimiento interanual de las ventas de 96 veces en el primer trimestre de 2026. El año pasado lo cerró con una facturación real anual de 40 millones de euros, cifra que prevén duplicar en 2026.

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"Durante años, la industria de la IA ha dado por válida una falsa limitación: que los modelos potentes requieren infraestructuras costosas", apunta Enrique Lizaso, consejero delegado y cofundador de Multiverse Computing junto a Román Orús, Alfonso Rubio-Manzanares y Sam Mugel. "Esta limitación ya no existe", prosigue. "Hemos demostrado que la IA puede funcionar a pleno rendimiento en un 'smartphone', dentro de un centro de datos soberano o en una planta industrial sin conexión a la nube: esta ronda marca el momento de escalar esa capacidad en todos los sectores que la necesitan", concluye.