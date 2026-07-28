La tasa de paro baja del 10% y marca su nivel más bajo desde 2008 hasta los 22,7 millones de ocupados

La tasa de paro volvió a situarse por debajo del 10% al cierre del segundo trimestre de 2026 y descendió hasta el 9,87%, su nivel más bajo desde 2008. El porcentaje supone una caída de casi un punto respecto al 10,83% registrado entre enero y marzo, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La reducción del desempleo se produce, además, en un contexto de máximos históricos de población activa. Entre abril y junio, el número de personas incorporadas al mercado laboral aumentó en 272.700 respecto al trimestre anterior y en 452.500 en comparación con el mismo periodo de 2025, hasta alcanzar un récord de 25.274.300 personas.

Pese a la mejora, el descenso del paro registrado entre abril y junio fue el más moderado para un segundo trimestre desde 2021, cuando el desempleo se redujo en 117.000 personas. La comparación refleja que, aunque la creación de puestos de trabajo continúa siendo elevada, el aumento de la población incorporada al mercado laboral limita parcialmente la reducción del desempleo.

El ritmo de creación de empleo también se mantiene por encima del medio millón de puestos de trabajo anuales. En términos desestacionalizados, que eliminan los efectos vinculados al calendario y permiten observar mejor la tendencia estructural, España alcanzó un máximo de 22.669.300 ocupados. Se trata del sexto trimestre consecutivo en el que el empleo crece en más de 500.000 personas respecto al año anterior.

Durante el segundo trimestre, la ocupación desestacionalizada aumentó en 122.000 personas, un 0,54%. El crecimiento se aceleró así frente al avance del 0,44% registrado durante los tres primeros meses del año.

Tasa de temporalidad en el 15%

Los hogares con todos sus miembros en paro bajaron en 86.500 en el segundo trimestre de 2026, un 10,17% menos que en el trimestre anterior, hasta situarse en 764.200, su número más bajo desde el tercer trimestre de 2008. En el último año, el número de familias con todos sus miembros en paro se ha reducido en un 4,1%, con una caída en términos absolutos de 32.700.

Por otro lado, entre abril y junio, los hogares con todos sus miembros ocupados aumentaron en 228.800 (+1,9%), hasta un total de 12.273.700. En comparación con el segundo trimestre de 2025, el incremento de los hogares con todos sus miembros ocupados es del 1,67% tras sumar 201.700.

La expansión de la ocupación estuvo impulsada principalmente por el sector privado y por el aumento de la contratación estable. El número de asalariados creció en 529.200 personas durante el trimestre, un 2,78%, y la mayor parte del incremento se concentró entre quienes tenían contrato indefinido. Los asalariados fijos aumentaron en 386.900, mientras que los trabajadores con contrato temporal lo hicieron en 142.300, un 5,06%, hasta alcanzar los 2.956.100.

En términos interanuales, el mercado laboral cuenta con 571.900 asalariados con contrato indefinido más. La tasa de temporalidad se situó en el 15% para el conjunto de los trabajadores y descendió hasta el 12,3% en el sector privado, lo que apunta a una consolidación de la contratación estable.

Sanidad y educación tiran del empleo

Aunque la construcción y la hostelería continúan contribuyendo al crecimiento de la ocupación, varios sectores de mayor valor añadido registraron importantes aumentos interanuales.

Las actividades sanitarias y de servicios sociales sumaron 94.000 ocupados, un 4,61% más. La educación ganó 76.600 trabajadores, con un crecimiento del 4,76%, mientras que las actividades profesionales, científicas y técnicas incorporaron a 70.500 personas, un 5,51% más.

El mayor incremento porcentual se produjo en las actividades financieras y de seguros, donde la ocupación aumentó en 60.600 personas, un 13,37%. Por su parte, las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento sumaron 43.200 trabajadores, lo que representa un avance del 9,74%.

Sube el desempleo juvenil

El número de jóvenes en paro menores de 25 años subió en 19.600 personas en el segundo trimestre, lo que supone un 4,45% más que en el trimestre anterior, alcanzando la cifra total de 460.000 jóvenes en situación de desempleo al finalizar junio.

La tasa de paro juvenil se situó así en el 23,77% a cierre del segundo trimestre, 0,74 puntos porcentuales por debajo del primer trimestre del año (24,5%).

Entre abril y junio, el paro se incrementó en 33.700 personas entre los jóvenes de 16 a 19 años (+30,14%), siendo este el único aumento de desempleo por grupos de edad, y bajó en 14.100 personas entre los de 20 a 24 años (-4,3%).

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En el último año, el paro de los jóvenes de 16 a 19 años se ha incrementado en 18.100 personas (+14,17%) y el de los jóvenes de 20 a 24 años ha bajado en 8.700 personas (-2,69%).