CaixaBank lanza un amplio paquete de ayudas económicas para los afectados por el incendio de la provincia de Castellón

CaixaBank ha habilitado un plan extraordinario de medidas de apoyo para los afectados por los devastadores incendios forestales que, durante estas últimas semanas, están afectando gravemente a distintas zonas del territorio español. Entre ellos, el incendio forestal originado en La Vall d'Uixó, que afecta a varios municipios del sur de la provincia de Castellón, principalmente en el entorno del Parque Natural de la Sierra de Espadán, y que ya ha arrasado más de 8.500 hectáreas, obligando además al confinamiento y la evacuación de miles de vecinos de las localidades colindantes.

Las ayudas se destinarán, por un lado, a anticipar el cobro de las indemnizaciones de las compañías aseguradoras en pérdidas materiales como vehículos o inmuebles, de forma que se facilita el rápido acceso de las compensaciones a las familias y negocios que puedan verse afectados. Y por otro, a las inversiones que las explotaciones agrarias o ganaderas puedan precisar para continuar su actividad y para lo que ha puesto en marcha una línea de financiación específica en condiciones especiales.

La entidad ha lanzado, además, una nueva línea especial de microcréditos de emergencia dirigida a autónomos y microempresas para atender sus necesidades profesionales derivadas de esta situación excepcional que permitirá cubrir los gastos necesarios para mantener la actividad. El importe máximo por operación es de 50.000 euros para un máximo de 6 años y con 12 meses de carencia. Esta financiación cuenta con el respaldo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI).

Conscientes de que muchos agricultores y ganaderos que han estado ayudando en las labores de extinción han sufrido graves daños en su maquinaria agrícola, CaixaBank ha puesto en marcha un préstamo de agroinversión sostenible con el objetivo de proceder a la reforestación con especies autóctonas y a la renovación de tractores, cosechadoras, y sistemas de riego que se hayan visto afectados por el fuego.

Para cualquier duda o consulta que los clientes afectados puedan tener sobre la tramitación de estas ayudas o para cualquier otra cuestión que puedan necesitar, la entidad ha habilitado un número de teléfono: el 900 404 090.

Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, ha señalado que "somos plenamente conscientes de la difícil situación a la que se enfrentan muchas familias, autónomos y pequeñas empresas como consecuencia del terrible incendio que azota a la provincia de Castellón. Desde CaixaBank queremos estar al lado de las personas afectadas, ofreciendo medidas y soluciones que les ayuden a afrontar estos complejos momentos y a recuperar su actividad y su día a día con la mayor rapidez posible".

También SegurCaixa Adeslas se ha sumado a este paquete de medidas para los afectados por los incendios: ha habilitado una línea telefónica exclusiva (900 103 500) para agilizar el contacto con la aseguradora y se ha reforzado el Contact Center con un mayor número de gestores específicos. Además, se ha realizado una gestión proactiva con todos los clientes afectados en estas zonas enviándoles un mensaje de SMS y facilitándoles el teléfono de contacto preferente para cualquier cosa que puedan necesitar.

CaixaBank continúa monitorizando de forma permanente la evolución de la situación para identificar las necesidades que puedan surgir en los territorios afectados. En función de esa evolución, la entidad irá adaptando y ampliando las medidas de apoyo ya puestas en marcha, con el objetivo de ofrecer una respuesta ágil y eficaz a particulares, empresas y colectivos afectados.

Con este conjunto de medidas, CaixaBank reafirma su compromiso de acompañar a las personas, empresas y territorios en situaciones de especial dificultad, contribuyendo a la recuperación económica y social de las zonas afectadas por los incendios.

Resumen de las medidas adoptadas

Número de teléfono para clientes afectados: 900 404 090

Anticipo de indemnizaciones: al 0%

Préstamos:

Líneas de financiación en condiciones especiales con hasta 12 meses de carencia, con el objetivo de ayudar en caso de que las explotaciones y cultivos hayan resultado dañados y también para anticipar ayudas e indemnizaciones que permitan rehabilitar los daños causados por los incendios.

Líneas de financiación de microcrédito de emergencia en condiciones especiales. Para un importe máximo de 50.000 euros hasta 6 años y con 12 meses de carencia.

Préstamos Agroinversión Sostenible. De hasta 150.000 euros para agricultores y ganaderos (autónomos y microempresas) y particulares con segunda actividad agraria.

SegurCaixa Adeslas

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