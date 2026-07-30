Sigma, la matriz de Campofrío, sufre una ligera caída en las ventas pero aumenta un 17% el Ebitda

Sigma cerró 2025 con una facturación de 2.112 millones de euros en Europa, donde opera a través de Campofrío Food Group y sus filiales, lo que supone un descenso del 0,5% respecto al ejercicio anterior. La compañía atribuye esta evolución al impacto de la dana que afectó a su planta de Torrent (Valencia), según ha informado en un comunicado.

Las inundaciones registradas el pasado año en la Comunidad Valenciana dejaron gravemente dañada la fábrica valenciana, que concentraba el 9% de la capacidad productiva de Sigma en Europa. Las indemnizaciones percibidas por el seguro derivadas de este siniestro han tenido un efecto relevante sobre las cuentas del grupo.

Sin tener en cuenta este impacto extraordinario, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 82,9 millones de euros, un 17,2% más que en 2024. La compañía atribuye esta mejora al buen comportamiento de sus principales marcas, especialmente en los mercados de España, Francia y Bélgica, que compensaron parcialmente las consecuencias de la catástrofe.

En términos de resultado neto, Sigma volvió a beneficios en Europa. El grupo obtuvo un beneficio consolidado de 40,1 millones de euros, frente a las pérdidas de 63 millones registradas un año antes, gracias al incremento del Ebitda, las diferencias positivas de cambio y las compensaciones del seguro.

No obstante, descontando estos elementos extraordinarios, la compañía habría registrado unas pérdidas de 31,2 millones de euros, lo que representa una mejora del 6,5% respecto a los 33,3 millones de pérdidas contabilizados en 2024.

A escala mundial, Sigma alcanzó unas ventas récord de 9.273 millones de dólares (8.210 millones de euros), un 4% más que el año anterior, mientras que el Ebitda consolidado se situó en 1.099 millones de dólares (973 millones de euros).

La compañía considera que esta evolución se enmarca en su plan estratégico para reforzar la rentabilidad del negocio europeo y consolidar la recuperación de la región durante los próximos ejercicios.

Mejora en España pese al impacto de la dana

En España, Sigma elevó su facturación un 0,5% en 2025, hasta los 1.113 millones de euros, frente a los 1.107 millones obtenidos el año anterior, pese a las dificultades ocasionadas por la dana sobre su actividad industrial.

La empresa redujo un 2% sus pérdidas, que se situaron en 31,1 millones de euros. Sin embargo, al incorporar los efectos extraordinarios derivados de las diferencias positivas de cambio y las indemnizaciones del seguro, el resultado pasó a ser un beneficio de 48,1 millones de euros, frente a las pérdidas de 96,9 millones registradas en 2024.

Asimismo, excluyendo el efecto de las compensaciones por el siniestro, el Ebitda del negocio español creció un 25%, hasta los 36,2 millones de euros, frente a los 29 millones del ejercicio precedente.

De cara a 2026, la prioridad de la compañía pasa por estabilizar de forma definitiva su capacidad productiva en España y acelerar la recuperación completa de su actividad industrial.

En este contexto, Sigma ya ha iniciado las obras de su nuevo complejo industrial en Valencia, cuya entrada en funcionamiento está prevista para mediados de 2027. El proyecto forma parte del plan de inversión de 157 millones de euros anunciado el pasado año tras los daños ocasionados por la dana.

Dentro de este plan, Campofrío construirá una nueva planta de elaborados cárnicos en Utiel (Valencia), que sustituirá a las instalaciones destruidas en Torrent. Del total de la inversión prevista, 134 millones de euros se destinarán a la nueva fábrica, mientras que los 23 millones restantes servirán para incorporar nuevas líneas de producción en la planta de La Bureba (Burgos).