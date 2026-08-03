Tous recorta un 58% sus ganancias y reorienta su plan estratégico para asegurarse el crecimiento

La nueva etapa de Tous no ha comenzado como la cadena joyera esperaba. Si bien 2025 tenía que ser el año de los grandes cambios (nueva composición 100% familiar, nuevo plan estratégico, nuevo consejero en el consejo de administración, nueva consejera delegada...), ha terminado siendo el de lidiar con el efecto del convulso panorama geopolítico. La empresa ha facturado un 5% menos que el año anterior, ha reducido un 19% su ebitda y ha desplomado en un 58% su beneficio neto este año pasado.

Han sido 493 millones de euros de facturación neta, 92 millones de euros de resultado antes de descontar el pago de impuestos y de otros gastos contables del estilo y 18,6 millones de euros de ganancias netas, la cifra más baja de los últimos años.

"Durante 2025, el oro ha registrado un ciclo alcista excepcional, duplicando precios desde 2023 y con un alza del 36% sólo en 2025", enmarca la empresa en un comunicado, en el que señala, asimismo, que también el precio de la plata se duplicó el año pasado, siendo este material el triple de caro que hace tres. "En este contexto, y en línea con su compromiso inquebrantable con el posicionamiento de lujo asequible, Tous ha tomado la decisión estratégica de no trasladar este incremento de las materias primas al cliente final, asumiendo la compañía el incremento de costes", justifica la cadena. De ahí que sus márgenes se hayan reducido un 7,7% y el consecuente impacto sobre sus ganancias.

Es ante este "contexto adverso", también marcado por los tipos de cambio, que "la compañía ha iniciado un proceso de transformación orientando su hoja de ruta para sentar las bases de su crecimiento futuro", prosigue el documento. Es una estrategia a largo plazo: la cadena remarca que se llevará a cabo mientras el mercado todavía está influido por los elementos que han complicado su actividad, así que la compañía admite divisar ante sí "unos años exigentes".

Las bases del nuevo plan

Esta especie de reorientación del plan estratégico que tenían entre manos implica "incorporar más velocidad, innovación y novedad" a sus colecciones; adoptar nuevas familias de productos como han hecho con los perfumes, relojes, gafas o bolsos; acortar sus procesos de desarrollo de producto; reformular el espacio en sus tiendas; insistir en un reposicionamiento de marca que conecte más con las generaciones más jóvenes o acelerar su estrategia de expansión internacional a partir de 2027.

"Iniciamos una nueva etapa con la ambición de convertirnos en una de las compañías de joyería mundiales más relevantes", marca la consejera delegada de Tous, Susana Sánchez. "La transformación iniciada en 2026 nos permitirá elevar nuestra competitividad a escala global: los próximos años no serán fáciles, pero estamos seguros del camino", agrega. "Centraremos nuestros esfuerzos en dinamizar nuestras categorías de producto, revisitar nuestro modelo de 'retail' y apoyarnos fuertemente en la innovación y el talento para asegurar el crecimiento sostenible de la marca", remata.

Noticias relacionadas

"2025 ha sido un año que nos ha puesto a prueba por el alza histórica de los metales y una coyuntura adversa, pero hemos tenido muy claro que nuestra prioridad era proteger a nuestros clientes y mantener intacta nuestra promesa de lujo asequible", completa Alba Tous, presidenta de la compañía. "Este contexto nos ha impulsado a acelerar nuestra transformación con una nueva hoja de ruta que no solo responde a los desafíos del presente, sino que sienta las bases para construir el Tous del futuro: una marca más innovadora, ágil y deseada en todo el mundo", concluye.