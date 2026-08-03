Turismo
Los turistas internacionales aumentaron el 4,6 % hasta junio y el gasto, un 7 %
Solo en el mes de junio llegaron a España desde otros países 9,7 millones de turistas (un 2,9 % más)
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Madrid
Entre enero y junio entraron en España 46,56 millones de turistas, el 4,6 % más que un año antes, y gastaron 63.836 millones, el 7 % más, cifras que mes tras mes vuelven a situarse en máximos históricos.
Las encuestas de llegadas de no residentes (Frontur) y de gasto asociado (Egatur), del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan una vez más que continúa la tendencia de crecimiento del gasto por encima de las entradas, un indicador de turismo de "más calidad", según el sector.
Solo en el mes de junio llegaron a España desde otros países 9,7 millones de turistas (un 2,9 % más) con un volumen de gasto de 13.579 millones de euros, el 4 % más.
- Aemet prevé seis días seguidos con lluvia en Castellón: descubre dónde pueden caer los chubascos
- La Generalitat tumba una planta de 26.000 placas solares que movilizó a los vecinos de Onda
- Fallece el joven de 21 años herido por una vaca en las fiestas de Tírig
- El eclipse de 2026 en Castellón ya tiene mapa: ojo porque no se verá bien desde cualquier punto
- Muere una niña de 13 años en un trágico accidente entre una autocaravana y un camión en la AP-7 en Benicàssim
- Un taxi vuelca en el Camí Benafelí de Almassora al esquivar a un jabalí: 'Esto es una ruina
- Un vehículo en llamas complica la circulación en la AP-7 y provoca varios kilómetros de retenciones en Xilxes
- Les Alqueries lamenta la muerte de Miguel Jarque: toda una vida ligada a su club de fútbol