Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encontronazo en el AyuntamientoFelicitación famososLotería OndaHoy, golpe definitivo al incendioGrand PrixEmbiste a la Guardia CivilEclipse en caravana
instagramlinkedin

Energía

Las olas de calor disparan el consumo de luz a su nivel más alto desde enero de 2008

La demanda eléctrica nacional aumentó en julio un 3,5% respecto al mismo mes del año anterior

Una persona enciende un aire acondicionado.

Una persona enciende un aire acondicionado. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid

El calor histórico de julio no solo ha batido récords de temperatura. También ha disparado el consumo de electricidad. El que ha sido el mes más caluroso en España desde 1961, según la Aemet, llevó la demanda eléctrica nacional a su segundo nivel más alto desde que hay registros (2007), por detrás del máximo alcanzado en enero de 2008, justo antes del inicio de la crisis financiera, según los datos de Red Eléctrica.

La principal explicación es el uso masivo de aparatos de aire acondicionado y una actividad industrial todavía elevada antes del parón vacacional. Cuando las temperaturas se disparan, hogares, oficinas, comercios e industrias recurren a estos equipos para combatir el calor. Muchos permanecen encendidos durante horas y al funcionar con electricidad disparan la demanda eléctrica a máximos durante las olas de calor.

Es poco probable que agosto supere este récord, incluso si el calor persiste. La razón es que agosto tiene 30 días, uno menos que julio y que enero, por lo que acumula menos horas de consumo eléctrico.

En concreto, en julio la demanda eléctrica fue de 25.144 gigavatios-hora (GWh), un 6,9% superior a la del mismo mes de 2025 y apenas un 2,3% inferior a los 25.742 GWh registrados hace 18 años, en enero de 2008. Si se descuentan los efectos de temperatura y laboralidad, la demanda nacional aumentó un 3,5% con respecto al mismo mes del año anterior.

Se trata de un gran avance si se tiene en cuenta la tendencia de los últimos años. La demanda de electricidad en España apenas ha crecido un 2,7% y un 0,9% en 2024 y 2025, respectivamente, después de que tras la crisis energética cayera en 2023 a su nivel más bajo de las últimas dos décadas. En los siete primeros meses de 2026, España ha registrado un crecimiento del 2,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Si se descuenta los efectos de la diferencia de calendarios entre ejercicios y de la distinta evolución de las temperaturas el avance fue del 1,5%.

Noticias relacionadas y más

Uno de los motivos que hace que la demanda crezca menos de lo que solía hacerlo hace unos años es el autoconsumo porque el tiempo que el consumidor utiliza la energía que genera en sus propias placas, no se alimenta de aquella que viene de la red eléctrica. En julio, Red Eléctrica estima que las instalaciones de autoconsumo han generado 1.654 GWh, lo que representa el 6,5% de la demanda total.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un trabajador del Arenal Sound tras sufrir 'un desmayo
  2. El incendio de la Vall fue provocado por 'el método del mecherazo', según fuentes de la investigación
  3. Conmoción en Martorell (Barcelona) por la muerte del joven de 21 años tras la cogida en Tírig: 'Muchos lo hemos visto crecer
  4. Un pueblo de Castellón se ve obligado a cerrar su piscina tras amanecer con heces en el agua
  5. El eclipse de 2026 en Castellón ya tiene mapa: ojo porque no se verá bien desde cualquier punto
  6. Freno a la rehabilitación de una joya patrimonial de Castellón: no se podrá hacer un ambicioso proyecto
  7. Muere una niña de 13 años en un trágico accidente entre una autocaravana y un camión en la AP-7 en Benicàssim
  8. Colas en la AP-7 en Castellón por un accidente

BBL Esports y Karmine Corp se quedan con el mando del VCT EMEA antes de los Play-Ins

BBL Esports y Karmine Corp se quedan con el mando del VCT EMEA antes de los Play-Ins

Nules incrementa la dotació de la línea d’ajudes per a entitats esportives i per a esportistes d’elit

Nules incrementa la dotació de la línea d’ajudes per a entitats esportives i per a esportistes d’elit

Dónde se verá mejor el eclipse solar del 12 de agosto y qué necesitas para verlo de forma segura

Dónde se verá mejor el eclipse solar del 12 de agosto y qué necesitas para verlo de forma segura

Bruselas investiga si la indeminzación de España a la japonesa JGC por las renovables podría ser una ayuda ilegal

Bruselas investiga si la indeminzación de España a la japonesa JGC por las renovables podría ser una ayuda ilegal

Benassal inaugura l'exposició fotogràfica Rapinyaires amb una gran acollida de públic

Benassal inaugura l'exposició fotogràfica Rapinyaires amb una gran acollida de públic

Europa cambia las reglas para las cápsulas de café desde el 12 de agosto: qué significa para quienes las usan

Europa cambia las reglas para las cápsulas de café desde el 12 de agosto: qué significa para quienes las usan

Sigue la polémica respecto al 'vertedero de la carretera de l'Alcora'

Sigue la polémica respecto al 'vertedero de la carretera de l'Alcora'

Viver celebra la presentación de las Reinas de Fiestas 2026

Viver celebra la presentación de las Reinas de Fiestas 2026
Tracking Pixel Contents