La desinversión en empresas se dispara en España en el primer semestre

Han pasado ya diez años desde que las primeras piezas para montar un ecosistema tecnológico y emprendedor líder en España comenzaron a mostrar una imagen con sentido. Diez años de subidas, bajadas, profesionalización de los emprendedores, aparición de proyectos tecnológicos de altísimo nivel, y la consecuente sofisticación del mercado de la inversión. Un negocio que también lidia con este final de década, con la transformación que está viviendo el tejido empresarial y con años de tormenta geopolítica.

Solo así se explica que la inversión en empresas haya caído un 14% en la primera mitad del año, que, al mismo tiempo, se haya disparado un 65% la desinversión y que, incluso así, varios inversores consultados afirmen que el mercado está en un momento dulce e incluso vaticinen otro 'boom' inminente.

Los datos de Spaincap, asociación de referencia en el país por agrupar a cientos de gestoras, fondos e inversores institucionales, indican que entre enero y junio se han invertido aproximadamente 3.700 millones de euros en empresas españolas de todo tipo, un 14% menos que en el mismo periodo. Este dinero se ha movilizado a través de unas 570 operaciones, otro 3,5% menos. En el campo concreto del capital riesgo –el que habitualmente alimenta a las ‘startups’– han sido un 5% menos de operaciones (casi 470) y un 2% menos de dinero inyectado (1.100 millones de euros).

Gráfico que muestra la evolución de la inversión en España a lo largo del tiempo.

En cambio, en este mismo periodo se han disparado las desinversiones, es decir, la venta de la parte de las empresas que controla un fondo, ya sea a otro fondo, a una empresa o porque la compañía en cuestión haya decidido salir a bolsa. Se han ejecutado 144 operaciones de este estilo, frente a las 114 del primer semestre de 2025, es decir, un 26% más y el “récord desde que hay registros”, confirman desde Spaincap. Y esto se ha traducido en 3.200 millones de euros, más del doble de lo que se registraba en el mismo periodo del año pasado (1.100 millones de euros), y un 65% más, si se compran los datos a precio de coste.

Gráfico que muestra la evolución de la desinversión en España.

El fenómeno tiene varias lecturas: desde que es síntoma de la madurez de las ‘startups’ (empiezan a entrar en fases de desarrollo más demandantes de capital y los inversores que las han acompañado en las primeras etapas tienen que dar espacio a otros más grandes), hasta que es fruto de que el mercado de capitales sigue más bien conservador y siendo más selectivo con los proyectos alimenta.

Profesionalización de los emprendedores

“En los últimos años, se están mezclando tres tipos de fundadores que no existían antes”, arranca Jaime Novoa, socio inversor de K Fund. Se refiere a los emprendedores que ya han montado una empresa de éxito antes, a los que vienen de trabajar en una ‘startup’, y a un grupo de emprendedores muy jóvenes, de entre 18 y 24 años, pero con un perfil muy tecnificado y una ambición internacional muy marcada. “Todo esto son muy buenas noticias, lo peor que podría pasar es que no estuviese ocurriendo”, se explica, reconociendo que también supone más interés por parte de los fondos extranjeros y la existencia de rondas cada vez más altas, en las que muchos fondos españoles, normalmente pequeños o medianos, ya no pueden participar.

En general, coincide Oriol Juncosa, socio fundador de Plus Partners, “el volumen en euros ha aumentado por [el interés en] la inteligencia artificial (IA), pero el número de inversiones se reduce porque la inversión tiende a concentrarse en los equipos que se perciben como claros ganadores”, apunta.

Este escenario conlleva, además, la necesidad de tener capital para poder invertir cuando vayan apareciendo estos campeones. “Los fondos están viendo que es muy difícil tener capacidad inversora como para entrar en este tipo de proyectos”, sostiene Juncosa, en referencia a los múltiples desarrollos que se están produciendo en España (y Catalunya, en concreto) relacionados con la supercomputación, la computación cuántica, los chips o la inteligencia artificial. “Para muchas, la única solución es vender, así que en el próximo año, año y medio, veremos bastante más ‘exits’ [salidas] así”, afirma.

La zona para emprendedores, 'startups' e inversores del Mobile World Congress, el 4 Years From Now (4YFN), en la edición de 2026 / Zowy Voeten / EPC

También atribuye la acumulación a que hay empresas que, al calor del ‘boom’ tecnológico pospandémico, estaban en valoraciones altísimas, lo que complicaba su venta porque siempre había sensación de estar perdiendo dinero. “Si estás en empresas valoradas a 30 veces sus ingresos, y sales cobrando el equivalente a 10 veces sus ingresos, estás teniendo ciertas pérdidas”, ejemplifica el socio de Plus Partners. Sin embargo, ahora el mercado empieza a apremiar.

Cierre de ciclo

Al final, los fondos de inversión y gestoras de fondo son vehículos que operan con el dinero de otros, y estos otros empiezan a reclamar el retorno de las apuestas hechas años atrás. “Esa es una de las preocupaciones que tenemos los fondos: como dar liquidez a los inversores”, contextualiza Jaime Novoa. Y las desinversiones se están convirtiendo en una palanca “más importante que nunca” para ello, porque también está sucediendo que el listón para salir a bolsa o para que una gran compañía compre a una ‘startup’ está cada vez más alto.

De hecho, según los datos de SpainCap, la mayoría de las operaciones de desinversión del primer semestre de 2026 son ventas de un fondo a otro fondo, la venta a otra empresa no llega al tercio.

“Estamos en un periodo en que los fondos vuelven a levantar dinero y para eso se necesita desinvertir y devolver dinero a los inversores [originales]”, compendia Miquel Martí, consejero delegado de Tech Barcelona. “Para levantar nuevos vehículos tienen que convencer a inversores actuales y a posibles nuevos inversores de que vuelvan a meter su dinero en ellos, y para eso tienen que demostrar un buen historial”, completa.

Según Martí, también influye en el fenómeno que Europa esté totalmente volcada en hacer crecer a sus empresas y que los proyectos sean cada vez más maduros. En este sentido, a su juicio y por lo menos desde la óptica de las operaciones tecnológicas, “todo han sido buenas noticias”. Piensa en Paack, vendida a la francesa Colis Privé (CEVA Logistics) o en Keybotic, convertida en el área de i+D del gigante alemán Helsing, actividad que se llevará a cabo desde Barcelona.

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“No tengo ninguna duda de que cada vez va a haber más casos así”, termina Novoa, de K Fund, no solo en cuanto a las operaciones de venta, sino a que existan cada vez más campeones tecnológicos españoles muy cotizados. “El sentimiento del mercado de la inversión es alcista: nosotros nos debemos a los fundadores, si el mercado es bueno para ellos, va a ser bueno también para nosotros”, concluye.