Santi (22 años): "Parece que la gente no podemos comprar casas, pero sí se puede. Tenemos metido en la cabeza lo de vivir en una ciudad grande"

El acceso a la vivienda sigue siendo una de las mayores preocupaciones para los jóvenes españoles. Según el Indicador Sintético de la Juventud (ISJ), elaborado por la Fundación PwC, un menor de 35 años necesita 9,1 años completos de ingresos para comprar una vivienda.

En este contexto, el entorno rural se ha convertido en una opción más asequible para esta generación. Este es el caso de Santiago Marín, un joven de 22 años que ha conseguido ser el propietario de una vivienda en Fuensanta, una población de la provincia de Albacete.

El creador de contenido ha concedido una entrevista a 'El Español', explicando cómo ha llegado a adquirir este inmueble por 40.000 euros. Además, Santi está compartiendo el proceso de rehabilitación de la vivienda en su perfil de TikTok.

Albañil en una obra / .

El albaceteño se dedica a la albañilería, pero lleva trabajando como soldador y tractorista desde que era adolescente: "He trabajado desde los 16 años, tenía bastantes ahorros", asegura al citado medio.

"Parece que la gente no podemos comprar casas, pero sí se puede. Es cierto que muchos tenemos metido en la cabeza lo de vivir en una ciudad grande", señala Santi. Con esta filosofía, Santi encontró su vivienda en el municipio de Fuensanta, de 285 habitantes.

Más allá de los ahorros, el joven solicitó un préstamo en lugar de una hipoteca para cerrar la compraventa: "Estaba barata y con lo que tenía ahorrado pagué la mitad del valor y luego, en vez de hipotecarme, pedí un préstamo personal y terminé de abonar el resto".

Con la actual situación del mercado de alquiler, este albañil de 22 años tiene claro su decisión. "Conforme están los alquileres, lo mejor es irte a las zonas rurales y te compras tu casa", sentencia Santiago.

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No obstante, Santi ha tenido que invertir cerca de 15.000 euros en la reforma de la vivienda. Desde hace medio año, el albañil compagina su actividad laboral con la mejora de su propiedad: "La mayoría lo hago todo yo, aunque mi padre, que se dedica a la construcción, me echa una mano a veces", termina diciendo.

Fuente: Sport