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Crónica de la Bolsa

El Ibex 35 amanece en rojo y se aleja de máximos con el petróleo al alza

La subida del petróleo y los datos de empleo en Estados Unidos lastran la renta variable europea y asiática

El IBEX 35 alcanza su cuarto máximo histórico consecutivo cercano a los 20.200 puntos

El IBEX 35 alcanza su cuarto máximo histórico consecutivo cercano a los 20.200 puntos

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Monique Zamora Vigneault

El Ibex 35 empieza la segunda semana de agosto con dudas este lunes tras pulverizar dos hitos bursátiles la semana pasada y consolidar la cota de los 20.000 puntos. El repunte del petróleo en las últimas sesiones, además del débil dato del empleo en Estados Unidos, vuelve a impulsar las ventas generalizadas en Europa y Asia. Por otro lado, el pesimismo en torno a las negociaciones de paz en Oriente Próximo también condiciona la aversión al riesgo en la renta variable.

El Ibex 35 amanece con una caída del 0,33% y se aleja de los 20.200 puntos en el arranque de la semana. En paralelo, con la temporada de resultados en ambos puntos del Atlántico por detrás, los inversores ponen el foco en el parón estival de agosto. Los mercados seguirán atentos a la evolución de los precios en Estados Unidos esta semana, cuyo dato de inflación se conocerá este miércoles.

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El barril de Brent, la referencia del Viejo Continente, vuelve a repuntar hacia los 83 dólares este lunes y deja atrás varias sesiones de fuertes caídas. Los valores más rezagados en el primer tramo de la sesión son Fluidra (-0,98%), el Banco Santander (-0,83%) y Amadeus (-0,68%). El valor más alcista es Solaria, que asciende un 1,23%.

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Fuente: El Periódico

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