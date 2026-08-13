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Florentino Pérez gana 23 millones con la venta de acciones de ACS recibidas en su plan de incentivos

El plan de retribución plurianual permite a los directivos vender las acciones inmediatamente después de ejercer las opciones, sin obligación de mantenerlas en cartera

Archivo - El presidente de ACS, Florentino Pérez, durante la junta de accionistas de ACS, en Ifema Madrid, a 8 de mayo de 2026, en Madrid

Archivo - El presidente de ACS, Florentino Pérez, durante la junta de accionistas de ACS, en Ifema Madrid, a 8 de mayo de 2026, en Madrid / Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

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Guillermo Calvo

Guillermo Calvo

El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha obtenido una plusvalía de unos 23 millones de euros tras vender 295.000 acciones de la compañía procedentes del plan de incentivos a largo plazo aprobado en 2023. El empresario había recibido una opción de compra sobre estos títulos a 31,55 euros por acción, el precio de mercado de ACS cuando se puso en marcha el programa.

Pérez ejerció las opciones el pasado 4 de agosto, desembolsando alrededor de 9,3 millones de euros, un 71% menos que el valor de mercado de los títulos en ese momento. Dos días después, el 6 de agosto, vendió las 295.000 acciones a 110,23 euros por título, lo que le permitió ingresar aproximadamente 32,5 millones de euros. La diferencia entre el precio de venta y el coste de adquisición deja una ganancia de unos 23 millones de euros, antes de impuestos y otros gastos asociados a la operación.

El presidente de ACS no había podido ejecutar estas opciones hasta ahora, ya que el plan establecía un periodo mínimo de tres años desde su concesión, en julio de 2023. Ese plazo de bloqueo concluyó el pasado 30 de junio. Además, la consolidación de los derechos estaba supeditada al cumplimiento de varios objetivos de gestión durante el periodo 2023-2025, entre ellos alcanzar una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) superior al 10% y situarse en el percentil superior del Dow Jones Sustainability Index.

Archivo - El presidente de ACS, Florentino Pérez, durante la junta de accionistas de ACS, en Ifema Madrid, a 8 de mayo de 2026, en Madrid

Archivo - El presidente de ACS, Florentino Pérez, durante la junta de accionistas de ACS, en Ifema Madrid, a 8 de mayo de 2026, en Madrid / Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

El plan de retribución plurianual permite a los directivos vender las acciones inmediatamente después de ejercer las opciones, sin obligación de mantenerlas en cartera. De este modo, pueden materializar la ganancia derivada de la evolución de la cotización, una vez descontados los impuestos y los costes de la operación.

Hasta el momento, solo Pérez y el director financiero de ACS, Emilio Grande Royo-Villanova, han hecho uso de este derecho desde que se abrió el periodo de venta. Este último ejerció y vendió 120.000 acciones por unos 13 millones de euros el pasado 4 de agosto, con una plusvalía de aproximadamente 9,5 millones.

Al margen de esta operación, Pérez ha seguido aumentando su peso en el capital de ACS. Su participación ha pasado del 14,896% al 15,015%, una posición valorada en unos 4.540 millones de euros, frente a una capitalización bursátil de la compañía de alrededor de 30.600 millones.

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Con este incremento, Pérez refuerza su posición como primer accionista de ACS, por delante de CriteriaCaixa, con un 10,648%, y BlackRock, que controla un 5,057%. Se trata, además, de la tercera ocasión en lo que va de año en la que el presidente de la constructora eleva su participación: en junio la situó en el 14,752%, a comienzos de agosto la incrementó hasta el 14,896% y ahora la ha llevado al 15,015%.

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Fuente: El Periódico

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