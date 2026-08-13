El IPC sube al 3,5% en la Comunitat Valenciana en julio
A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 3,6%
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,5% en la Comunitat Valenciana en julio en tasa interanual, 3 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el dato de julio los precios encadena tres meses de subidas en Comunitat Valenciana. En términos mensuales, la inflación en la Comunitat Valenciana aumentó un 0,4%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,7%.
Donde más subieron los precios en la Comunitat Valenciana respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,2% más que en julio de 2025 (-0,3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); transporte, un 6% más (+1,7 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,3% más (+0,1 puntos) y enseñanza, un 3,2% más (-0,4 puntos).
En el lado contrario, dónde más moderadasa fueron las subidas fue en alimentos y bebidas no alcohólicas, un 0,9% (-0,4 puntos respecto a la tasa del mes precedente); sanidad, un 1,2% (-0,6 puntos); actividades recreativas, deporte y cultura, un 1,6% (-0,5 puntos) y muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,9% (+0,4 puntos)
A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 3,6%.
Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Cantabria (4,3%), Galicia (4,1%) y Baleares (3,9%). En el lado contrario se situaron Extremadura (3%), Asturias (3,1%) y La Rioja(3,2%).
Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Melilla (+1%), Cantabria (+0,8%) y Galicia (+0,8%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Madrid (+0,1%) La Rioja (+0,2%) y Comunitat Valenciana (+0,3%).
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