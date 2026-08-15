Manuela, jubilada (67 años): "Empecé a trabajar a los 13 años. Es una injusticia que me hayan quitado un 24% de la pensión"

Cada vez salen más casos de personas jubiladas que han recibido una fuerte penalización en la pensión, poniendo en duda los requisitos actuales que impone la Seguridad Social para poder recibir una que cumpla con el 100% de la base reguladora. Sobre todo, en relación a la cantidad mínima de años cotizados.

Así es el caso de Manuela, la cual ha trabajado desde que tiene 13 años y, según denunciaba a través de la asociación ASJUBI40, le han quitado un 24% de la pensión a causa de unas circunstancias laborales por las que perdió su empleo a poco tiempo de llegar a la edad mínima de jubilación.

Otro caso que pone en evidencia los coeficientes reductores

Por dar un poco de contexto, la Seguridad Social exige que se cumplan dos condiciones para que la persona pueda solicitar la jubilación y recibir una pensión que funcione sobre el 100% de la base reguladora: tener un mínimo de 65 años y un total de 38 años y 3 meses. Y, precisamente, Manuela cumplía de sobra con el segundo.

Manuela comenzó a trabajar a los 13 años en un taller de confección, llegando a acumular un total de 42 años cotizados a lo largo de su vida laboral. No obstante, a los 61 años se vio obligada a abandonar su empleo de forma involuntaria, dado que la empresa para la que trabajaba ejecutó un ERE.

Una mujer mirando su pensión / Imagen de archivo

En esta situación, Manuela se encontraba en una posición complicada que sufren otros muchos pensionistas: tenía años cotizados de sobra, pero no llegaba a la edad mínima de jubilación exigida por la Seguridad Social. Algo que provocó que la entidad aplicase los famosos coeficientes reductores a su pensión.

El recorte en cuestión (aplicado de manera perpetua e inamovible) asciende al 24% de su pensión, lo cual supone una cantidad económica considerable que afecta al grado de suficiencia económica de Manuela a lo largo de toda su jubilación. Si tenemos en cuenta la pensión media en España en pleno 2026 (la cual ascendería a 1.370,70 euros mensuales), esto implica que Manuela estaría recibiendo unos 330 euros menos.

Esta es la razón por la que tanto Manuela como muchos otros jubilados en la misma situación se han unido a asociaciones como ASJUBI40, la cual exige al Gobierno que elimine los ya mencionados coeficientes reductores para aquellas personas que se vieron obligadas a trabajar desde muy jóvenes.

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Manifestación ASJUBI40 / EFE

De ahí se desprende, de hecho, otra cuestión de carácter ético; dado que muchos pensionistas afirman tener un sentimiento de desamparo grave frente a un Estado que no les protegió a la edad a la que tuvieron que empezar a trabajar, al igual que no lo estaría haciendo en el momento de su retirada.

Fuente: Sport