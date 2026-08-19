Varios miembros de la Fed consideran "necesario" un incremento de los tipos si la inflación no se modera

Las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) han revelado que "muchos" participantes consideran "necesario" que el banco central estadounidense acometa una futura subida en los tipos de interés, en caso de que la inflación no se disminuya.

"Algunos participantes comentaron que las condiciones financieras actuales podrían no ser lo suficientemente restrictivas como para facilitar un retorno de la inflación al 2%", señalan también las actas de la pasada cita del 29 de julio en la que el instituto emisor decidió mantener sin cambios la tasa de referencia.

No obstante, la mayoría de los asistentes apoyó el mantenimiento del rango actual al considerar que la información que se acumularía entre reuniones "podría brindar mayor claridad" y "reducir la incertidumbre sobre las perspectivas de inflación".

Un análisis de la inflación expuesto por varios miembros destacó que los aumentos de precios de los servicios y productos básicos continuaban elevados y que, aún excluyendo los productos más susceptibles a los efectos del conflicto en Oriente Próximo y de los aranceles, la inflación subyacente se mantenía alta.

"Los participantes consideraron que sus perspectivas de inflación eran muy inciertas y que los riesgos inflacionarios se inclinaban al alza. Muchos participantes señalaron que la reciente escalada del conflicto en Oriente Próximo ensombrecía significativamente las perspectivas de inflación. Estos participantes comentaron que un conflicto prolongado podría alargar los problemas en la cadena de suministro y ejercer presión al alza sobre la inflación", se puede leer en las actas de la Fed.

La Reserva Federal resolvió hace varias semanas mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, cumpliendo así con los pronósticos del consenso de analistas, encadenando cinco reuniones sin modificar la tasa de referencia, que se mantiene estable desde el mes de enero Sin embargo, a diferencia de la reunión del pasado mes de junio, el órgano de gobierno del banco central estadounidense no ha tomado su decisión de manera unánime, sino por una mayoría de nueve votos a favor, frente a tres en contra, que preferían subir un cuarto de punto el precio del dinero, algo que se refleja en los debates expuestos en la actas.

Menores reuniones

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, mencionó su preferencia por reducir el número de reuniones de política monetaria, en concreto a seis reuniones anuales que se produzcan cada dos meses, frente a las ocho actualmente programadas en el calendario de 2026.

El 'guardián del dólar' indicó que reducir la periodicidad "permitiría acumular más información entre reuniones que con la práctica actual y brindarían a los responsables políticos y al personal más tiempo para analizar cuestiones estratégicas de política monetaria", después de que varios participantes aseverarán que las condiciones financieras y económicas apenas habían variado desde la última cita.

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De esta manera, Warsh solicitó al FOMC su opinión al respecto, sin tomar todavía ninguna decisión que, de todas formas, no afectaría al calendario vigente.