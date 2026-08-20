Bruselas aprueba la propuesta española para optar a una de las gigafactorías de IA europeas

La Comisión Europea ha dado luz verde a la creación de la sociedad conjunta integrada por ACS, Telefónica, Banco Santander y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) con la que España aspira a albergar una de las futuras gigafactorías de inteligencia artificial promovidas por la Unión Europea.

Bruselas ha aprobado la operación en virtud del Reglamento de concentraciones de la UE tras concluir que no plantea problemas de competencia, debido a la limitada posición que tendrá en el mercado la nueva empresa resultante. El expediente ha sido analizado mediante el procedimiento simplificado de control de fusiones.

La sociedad estará participada por AI Infrastructure Development, filial de ACS; Telefónica; Banco Santander, y la SETT, entidad pública dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y conocida también como la 'SEPI Digital'.

La actividad de la nueva compañía estará centrada principalmente en la prestación de servicios de alojamiento y coubicación de centros de datos de terceros en España. Su constitución forma parte de la candidatura española a la Iniciativa de Gigafactorías de IA de la Comisión Europea, uno de los principales proyectos con los que Bruselas pretende reforzar la autonomía tecnológica del continente.

El programa europeo persigue ampliar la capacidad de computación disponible en la UE y desarrollar una infraestructura soberana de nube e inteligencia artificial que permita entrenar y operar modelos de IA de última generación reduciendo la dependencia de proveedores e infraestructuras de terceros países.

El visto bueno de Bruselas despeja así uno de los pasos necesarios para que el consorcio público-privado pueda continuar desarrollando la propuesta con la que España concurrirá al proceso europeo de selección.

Inversión de 719 millones

El Gobierno ya autorizó el pasado 16 de junio una inversión de 719 millones de euros del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, canalizada a través de la SETT, para participar en el consorcio que impulsará la infraestructura.

Con esta inversión, el Ejecutivo busca movilizar un proyecto industrial de gran escala y garantizar la presencia de España en el despliegue de las grandes infraestructuras europeas de inteligencia artificial.

La entrada de la SETT supuso además su incorporación al accionariado de la sociedad encargada de presentar la candidatura española. El proyecto plantea una configuración multisede, con instalaciones previstas en Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid.

La fórmula permitiría repartir las capacidades de la futura gigafactoría entre ambos emplazamientos y dotar al proyecto de la infraestructura necesaria para ofrecer capacidad de computación avanzada destinada al desarrollo y entrenamiento de grandes modelos de inteligencia artificial.

47% del capital será privado

En cuanto a la estructura de capital, Banco Santander, ACS y Telefónica serán los principales inversores privados. Las tres compañías controlarán conjuntamente el 47% de la sociedad, con una participación individual del 15,67% cada una. El 53% estará en mano de la empresa estatal Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

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La autorización de la Comisión Europea supone, por tanto, un nuevo avance para la candidatura española en la carrera por albergar una de las gigafactorías que Bruselas considera estratégicas para competir en el desarrollo mundial de la inteligencia artificial y reforzar la soberanía tecnológica de la Unión Europea.