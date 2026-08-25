La patronal celebrará en Ceuta su próximo comité ejecutivo en apoyo de los empresarios locales

La patronal CEOE ha anunciado que celebrará su próximo comité ejecutivo en Ceuta. Los empresarios trasladarán su cónclave mensual, que habitualmente tiene lugar en la sede central ubicada en Madrid, a la ciudad autónoma como medida de "apoyo, cercanía y compromiso con todos los ciudadanos ceutís", según han hecho público en un comunicado emitido este martes. Hasta allí viajarán el presidente de la entidad, Antonio Garamendi, así como los vicepresidentes y diversos líderes territoriales como reacción a la reciente crisis migratoria acaecida desde finales de julio en la frontera africana. La CEOE también ha hecho un llamamiento a secundar la manifestación prevista para el próximo miércoles 2 de septiembre en distintas ciudades españolas.

Los patronos españoles ya emitieron el pasado 3 de agosto un comunicado en "solidaridad" con Ceuta, pocos días después de que alrededor de 72.000 migrantes, según cálculos gubernamentales, irrumpieran en territorio español y al menos 142 de ellos muriera en el intento. La CEOE busca simbolizar ese apoyo al tejido empresarial ceutí trasladando de manera excepcional su comité ejecutivo. Los empresarios consideran que la soberanía española de la ciudad autónoma "es innegociable", al igual que la de Melilla, y reivindica que "forman parte de España y de la Unión Europea", según la nota divulgada este lunes.

Reclama ayudas a las empresas

Desde la CEOE han secundado las demandas de los empresarios locales y reclaman moratorias y aplazamientos de las obligaciones para con el Estado, así como ayudas directas y medidas para la protección del empleo, entre otros. También reclaman subvenciones específicas para que los negocios locales contraten servicios de seguridad privada.

La actividad económica de la ciudad autónoma se ha visto distorsionada durante las últimas semanas por la irrupción de migrantes y las posteriores actuaciones y dispositivos habilitados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que han intervenido para expulsar a gran parte de las decenas de miles de migrantes que superaron la frontera. Casi 3.000 menores migrantes siguen en suelo ceutí a la espera de que el Gobierno decida su devenir. El Ejecutivo ha anunciado este lunes la creación de un mando único para coordinar y así tratar de solventar la crisis.

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La patronal también ha querido expresamente su apoyo a las concentraciones previstas el próximo 2 de septiembre en apoyo a Ceuta. Estas movilizaciones han surgido durante estos días de manera descentralizada y a través de llamamientos de particulares en redes sociales u otras organizaciones. Por ejemplo, desde la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) hasta la entidad ultraderechista Hazte Oír. Por el momento, ningún partido político con representación en el Congreso ha apoyado explícitamente la iniciativa.