HERENCIAS
El Código Civil cambia las reglas de la herencia: los hijos pueden quedarse sin recibir ningún bien por el artículo 756
Estas son las situaciones en las que un heredero pierde el derecho a la herencia
David Cruz
Recibir una herencia suele entenderse como un derecho casi automático para los hijos. Es una idea muy extendida, aunque la realidad jurídica es algo más compleja. El Código Civil establece una serie de situaciones excepcionales en las que un heredero puede perder ese derecho, incluso tratándose de un hijo o de otro heredero forzoso. La clave está en el artículo 756, que recoge las llamadas causas de indignidad para suceder.
No significa que cualquier desacuerdo familiar permita dejar a un hijo sin herencia. Al contrario, la ley solo contempla supuestos muy concretos y de especial gravedad, que deben acreditarse conforme a la normativa. Por eso, conocer qué dice exactamente el Código Civil ayuda a despejar muchas dudas y a desmontar algunos mitos sobre las herencias.
Estos son los casos en los que un hijo puede quedarse sin herencia
El artículo 756 del Código Civil señala que un heredero puede ser declarado indigno cuando haya sido condenado por sentencia firme por atentar contra la vida del testador o de determinados familiares cercanos. También ocurre en casos de condenas por delitos contra la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual cuando la víctima sea el propio testador, su cónyuge, la persona unida por una relación de afectividad similar o alguno de sus ascendientes o descendientes.
La norma también contempla otras conductas relacionadas con el testamento. Por ejemplo, obligar al testador mediante amenazas, fraude o violencia a redactarlo o modificarlo, impedir que pueda hacerlo libremente o manipular, ocultar, sustituir o alterar el documento una vez elaborado.
Existe otra circunstancia menos conocida. Un hijo también puede perder su derecho a heredar si no presta las atenciones que la ley exige a un testador con discapacidad, siempre que concurran las obligaciones de asistencia previstas en los artículos 142 y 146 del Código Civil.
Qué ocurre si un heredero pierde ese derecho
Cuando una persona es declarada incapaz para suceder, no puede conservar los bienes que hubiera recibido. El Código Civil establece que deberá devolver la herencia junto con los frutos, rentas y beneficios obtenidos desde que tomó posesión de ella.
Ahora bien, la indignidad no siempre produce sus efectos de forma automática. Si el testador conocía la causa que podía impedir a ese heredero recibir la herencia y, aun así, decidió mantenerlo en su testamento o posteriormente le concedió el perdón mediante documento público, esa causa puede quedar sin efecto.
Por ese motivo, aunque heredar sea un derecho protegido por la legislación española, no es un derecho absoluto. En determinados supuestos, y siempre bajo las condiciones que marca el Código Civil, un hijo también puede perder su condición de heredero.
Fuente: Sport
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