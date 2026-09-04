El Gobierno apuesta por la financiación autonómica como última bala de la legislatura con el apoyo de Cataluña y Canarias

El Ministerio de Hacienda ha convocado para este viernes, 4 de septiembre, un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano a través del cual se reúne con las Consejerías de Hacienda de las comunidades autónomas, con la esperanza de aprobar finalmente la nueva Ley de Financiación Autonómica. El Gobierno considera el proyecto, que tendrá que pasar por el Consejo de Ministros y el Congreso, su última bala de la legislatura en clave económica, ante las pocas perspectivas de lograr aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En caso de que todo salga como pretende el Ejecutivo, el nuevo modelo operaría a partir del 1 de enero de 2027.

En caso de aprobarse, el nuevo modelo de financiación distribuiría, solo en 2027, 20.597 millones de euros más de los que las comunidades reciben con el actual. Entre otras novedades, las Entidades Territoriales pasarían a recaudar el 55% del IRPF, desde el 50%, y el 56,5% del IVA, también desde el 50%. Sin embargo, las consejerías del PP ya rechazaron el modelo el pasado mes de enero, argumentando que el nuevo modelo rompe con los principios constitucionales de igualdad y solidaridad interterritorial.

Plantón de Madrid

El departamento dirigido por Arcadi España convocó inicialmente la reunión para el pasado 29 de julio, pero terminó aplazándola ante las reclamaciones de las autonomías del PP por “falta de información”. El sucesor de María Jesús Montero, de un talante mucho más conciliador, pretendía alcanzar el consenso con las CC.AA. para tachar de la lista la financiación autonómica. Sin embargo, con la nueva fecha coincidiendo con la crisis migratoria de Ceuta, y con el ambiente en las Cortes más crispado que nunca, Arcadi España afrontará una oposición mucho más descontenta con el Gobierno.

De hecho, la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid ha emitido ya la primera señal de enfado. La consejera madrileña, Rocío Albert, confirmó el pasado jueves que no asistirá a la reunión, criticando que Moncloa ha pactado con el Govern de Cataluña "de forma bilateral y de espaldas al resto de comunidades autónomas" el nuevo sistema de financiación autonómica. Otras comunidades gobernadas por el PP, ante las consultas de EL PERIÓDICO, declararon que también estaban planteándose no acudir.

Petición de prórroga

Las comunidades criticaron a finales de julio que Hacienda no remitió la documentación completa de la reunión del Comité Técnico hasta 10 días después de celebrarse, solo tres días antes de la fecha original del CPFF. En aquel momento, los territorios populares llegaron a cuestionar que los servicios del Ministerio hubieran tenido tiempo para analizar las propuestas remitidas por las comunidades, y sostuvieron que el calendario previsto evidenciaba que el Gobierno "no tiene ninguna intención de valorar, y mucho menos de incorporar", las alegaciones presentadas, limitándose a cumplir un trámite formal.

El reclamo de los populares coincidió en el tiempo con el anuncio realizado por el Gobierno canario, afirmando que apoyarían la propuesta de Hacienda para la reforma del sistema de financiación. Si esta intención se ha mantenido durante el verano, el Ejecutivo afrontará la reunión con los apoyos necesarios para obtener el visto bueno.

El apoyo de Canarias

Hacienda dispone del 50% de los votos y necesita que al menos una comunidad apoye la propuesta. Hasta ahora se daba por seguro el respaldo de Cataluña, único territorio que había avalado el planteamiento inicial presentado en enero. La incorporación de Canarias refuerza la posición del Gobierno y evita que la reforma dependa de un único apoyo autonómico.

Pese a que el proyecto de ley superará a todas luces el escollo del CPFF, esto no supone automáticamente la aprobación de la norma. Tras salir del debate entre Hacienda y las Consejerías, el texto tendrá que elevarse al Consejo de Ministros y ser remitido al Congreso, donde se debatirá. La intención de Hacienda siempre ha sido completar la tramitación antes de que termine 2026, de forma que el sistema pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027, aunque para ello será necesaria mayoría en el Congreso.

Más recursos para las comunidades

Pese a que el Gobierno ha asegurado el apoyo de Canarias, las dificultades políticas derivadas de la reforma siguen existiendo, y se materializarán en las Cortes. El PP acusa al Gobierno de haber diseñado el sistema a partir del acuerdo entre el PSC y ERC para avanzar hacia una financiación singular de Cataluña y denuncia que el resto de territorios recibió una propuesta prácticamente cerrada. Hacienda rechaza esa interpretación, asegura que todas las comunidades ganarán recursos y defiende que el documento todavía podrá modificarse durante la negociación técnica y parlamentaria.