Hereu convoca a Airbus y a los sindicatos este viernes para mediar en la huelga indefinida

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, mantendrá este viernes una reunión con representantes de Airbus y de los sindicatos implicados en el conflicto laboral que afecta a la compañía, después de cinco semanas de huelga y más de dos meses de desencuentros entre las partes. La reunión tendrá lugar a las 12.30 horas en la sede del Ministerio de Industria y Turismo, en el Paseo de la Castellana de Madrid, y contará con la participación de los sindicatos convocantes de la huelga, CGT, UGT y ÚTIL.

El departamento que dirige Hereu ha decidido así intervenir en el conflicto para tratar de desbloquear unas negociaciones que atraviesan una situación de estancamiento.

Los sindicatos convocantes trasladaron este viernes por la mañana la convocatoria a los trabajadores. Aunque estas organizaciones son minoritarias en la representación sindical de Airbus, los paros cuentan con un amplio respaldo de las asambleas de trabajadores, que han impulsado una movilización que acumula ya 35 días.

CCOO, sindicato mayoritario en Airbus y que no ha respaldado la huelga indefinida iniciada en agosto, también ha confirmado contactos con el Ministerio.

La intervención de Industria llega después de que Airbus haya dado por concluida la segunda y última mesa de mediación abierta ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para tratar de resolver el conflicto laboral en España.

Airbus cierra la mediación

La compañía cerró esta vía tras finalizar sin acuerdo una nueva reunión celebrada este jueves. Airbus señaló posteriormente que el proceso había puesto de manifiesto que "no todas las partes están abiertas a participar y encontrar un acuerdo común en esta mesa de mediación", aunque reiteró su voluntad de buscar una solución para los trabajadores y para el futuro de la compañía en España.

El cierre de esta mesa se suma al fin de las conversaciones con el comité de huelga, integrado por CGT, UGT y ÚTIL, después de que continuaran los paros. De este modo, actualmente no permanece abierto ningún cauce de negociación ante el SIMA.

Por su parte, CCOO ha expresado su intención de seguir avanzando en las conversaciones y resolver la conflictividad "cuanto antes", para lo que reclama una mejora de la última propuesta presentada por Airbus y garantías sobre las cargas de trabajo y el empleo en la compañía y en el conjunto del sector aeroespacial.

La oferta que actualmente se encuentra sobre la mesa incluye, entre otros puntos, la vinculación de los salarios al IPC real, una recuperación del poder adquisitivo del 7,6% y el mantenimiento íntegro del actual acuerdo de teletrabajo. Airbus ha reiterado en los últimos días su compromiso con la negociación y con la recuperación de la "paz social", aunque también ha advertido de que la prolongación del conflicto está generando una situación "crítica" para el negocio.

La compañía ha señalado además que ha recibido mensajes "claros" de preocupación por parte de clientes y otros actores vinculados a su actividad, que reclaman continuidad y fiabilidad en las operaciones.

Impacto en la industria auxiliar

El conflicto también está teniendo consecuencias sobre la industria auxiliar. En Andalucía, el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha advertido de que el impacto ya es "patente" y "visible" en las cuentas de resultados de las empresas del sector.

La industria aeroespacial auxiliar andaluza reúne alrededor de 150 empresas y 16.400 empleos directos, y algunas compañías están acumulando inventarios al no poder entregar pedidos a Airbus.

Esta situación está elevando sus costes y obligando a algunas empresas a refinanciar o renegociar sus condiciones bancarias. También se están produciendo reubicaciones de trabajadores y una paralización de nuevas contrataciones ante la incertidumbre sobre la duración del conflicto.

Preocupación en el Gobierno

El Ejecutivo ya había mostrado en los últimos días su preocupación por el enfrentamiento laboral. El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, advirtió esta semana de que está en juego el futuro del sector aeronáutico en España. "No podemos jugar con el pan de los próximos 30 años", afirmó, al tiempo que abrió la puerta a una eventual mediación del Gobierno o del propio Jordi Hereu si las negociaciones no avanzaban.

La convocatoria de este viernes supone finalmente la entrada directa del Ministerio de Industria en un conflicto que se prolonga desde hace más de dos meses.

Los centros de Airbus en Getafe (Madrid), San Pablo (Sevilla) y Tablada (Sevilla) decidieron este lunes mantener los paros con el respaldo del 81,2% de los votos presenciales emitidos en las asambleas. El 16,4% se posicionó a favor de suspenderlos y el 2,4% se abstuvo.

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Los trabajadores de Albacete y Cádiz no participaron en la votación, aunque habían anunciado que asumirían la decisión mayoritaria, mientras que la plantilla de Illescas ya había votado el pasado 28 de agosto a favor de pausar las movilizaciones.