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Alba, propietaria de un piso con 25 años, explica por qué evita alquilar a jubilados: "Buscas gente más o menos con el mismo rol"

Alba Aldehuela asegura en el programa Y ahora Sonsoles que su decisión no responde a una cuestión económica, sino al tipo de convivencia que busca en el inmueble que pone en alquiler

Propietaria de 25 años.

Propietaria de 25 años. / Y ahora Sonsoles

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Ramón Gutiérrez

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas en España y afecta a colectivos muy diferentes. Mientras los jóvenes se enfrentan a dificultades para emanciparse por los elevados precios y sus bajos ingresos, cada vez son más los jubilados que denuncian los obstáculos que encuentran para alquilar una vivienda.

Aunque el debate suele centrarse en las dificultades de los más jóvenes, muchas personas mayores aseguran que también tienen complicado acceder a un alquiler, especialmente cuando buscan una habitación. En algunos casos, afirman que los propietarios rechazan su candidatura por considerarlos un perfil más vulnerable.

El motivo por el que evita alquilar a jubilados

Sobre esta situación ha hablado Alba Aldehuela en el programa Y ahora Sonsoles, donde explicó por qué algunos propietarios prefieren no alquilar sus viviendas a personas jubiladas y los motivos que, según ella, hay detrás de esta decisión.

La propietaria, que alquila un piso por habitaciones, explica que prefiere no aceptar a jubilados como inquilinos porque busca un perfil que, a su juicio, encaje mejor con la convivencia que quiere fomentar dentro de la vivienda. "No me gusta porque quiero que sea un buen entorno", asegura para justificar su decisión.

La propietaria explicó que el piso lo compró su padre y que, debido a su situación personal, ella misma vive en la vivienda. Por ello, tiene claro que busca a una persona con la que pueda convivir cómodamente y mantener un buen ambiente en casa.

Una pareja de jubilados.

Una pareja de jubilados. / SPORT

Además, reconoció que la crisis de la vivienda se está haciendo notar cada vez más. De hecho, aseguró que ha recibido solicitudes de perfiles muy diversos, incluyendo madres con bebés que buscaban una habitación.

Aunque reconoce que muchas personas mayores necesitan este tipo de opciones para encontrar una vivienda, Alba tiene claro que busca un perfil de inquilino con el que encaje en su día a día. "Yo vivo ahí y es mi casa", explicó, dejando claro que la convivencia es un aspecto clave para ella.

En ese sentido, la joven de 25 años aseguró que prefiere compartir piso con personas de una edad similar, ya que considera que es más fácil coincidir en hábitos, rutinas y estilo de vida.

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"Este piso era para mi época universitaria porque yo no soy de aquí de Madrid, entonces buscas gente más o menos con el mismo rol", comentó. Ahora que trabaja, asegura que sigue buscando un perfil parecido, pero adaptado a su situación actual.

Fuente: Sport

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