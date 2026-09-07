Comisiones Obreras planteará al Gobierno una subida del SMI en 2027 superior al 5%: "Vamos a ser ambiciosos"

Comisiones Obreras no da un paso atrás frente al Gobierno y propondrá una subida superior del Salario Mínimo Interprofesional superior al 5%. El secretario general del sindicato, Unai Sordo, ha advertido de que no se sentará a negociar con el Ejecutivo central en el corto plazo si no regula la ley para que los incrementos del SMI no sean absorbibles con pluses o complementos.. "Vamos a ir con una propuesta muy ofensiva. Vamos a ser ambiciosos".

El líder sindical ha advertido de que los sueldos es una gran tarea pendiente del Gobierno y en el que se tiene que tomar cartas en el asunto: "España sigue siendo país de salarios bajos". Ha señalado que los datos macroeconómicos del país son buenos, pero eso no quita que el esfuerzo de las familias sea cada vez mayor en la bolsa de la compra o en el precio de la vivienda.

Teniendo en cuenta que se prevé que la media salarial suba "por encima del 4-5%" en los próximos años", Sordo defiende que el SMI suba por encima de este porcentaje. "Vamos a ser ambiciosos", ha recalcado el líder sindical.

En cuanto al registro horario, uno de los asuntos que más conflictos ha creado entre Gobierno y sindicatos, Sordo ha señalado que Moncloa tampoco tiene "más excusas" para aprobarlo, ya que supone "la modernización de registro de entrada y salida de los trabajadores".

CCOO buscará un frente común para luchar por Seat

En cuanto a la incertidumbre del futuro de Seat, el secretario general de Comisiones Obreras ha afirmado que buscarán un frente común con las administración públicas para su defensa: "Nosotros no nos resignamos a la desaparición de la marca".

Sordo ha relacionado esta situación tanto con las dificultades económicas que atraviesan Alemania y el sector de la automoción como con algunas decisiones estratégicas de Volkswagen que, a su juicio, han sido erróneas y no han dado los resultados esperados.

En este sentido, ha recordado que en el vigésimo convenio de Seat estaba prevista la incorporación de una segunda línea de producción en Martorell que finalmente no llegó a completarse.

Para Sordo, Seat sigue siendo un proyecto industrial que debe defenderse. Aunque ha asegurado que la fábrica de Martorell "va a seguir existiendo", ha advertido de que la desaparición de la marca no sería inocua para la planta. "En términos industriales, de actividad y de empleo la desaparición no es inocua", ha señalado.

"Si no hay inmigración, se van a parar los países"

En cuanto a la situación migratoria en Ceuta, Sordo ha descartado que el presidente del Gobierno vaya a acelerar una convocatoria electoral en un escenario de debilidad. "Al calor de lo que está pasando en Ceuta, no se deben convocar elecciones", ha defendido, al tiempo que ha apostado por rebajar la tensión en la ciudad autónoma.

El secretario general de CCOO ha definido la crisis de Ceuta como "migratoria, humanitaria, geoestratégica y geopolítica" y ha reclamado una mayor implicación de la Unión Europea, que, a su juicio, se está mostrando "ineficaz" ante las nuevas formas de autoritarismo y populismo de extrema derecha que están surgiendo a escala global.

Sordo también ha rechazado vincular directamente la situación de Ceuta con las políticas migratorias españolas y ha defendido que el debate no debe plantearse en términos de "migración sí o migración no", sino de "migración cómo". En este sentido, ha advertido de que la ausencia de flujos migratorios en los países occidentales podría provocar una paralización económica y social durante las próximas dos décadas.

"El reto, evidentemente, es que los flujos de migración de personas que tienen necesidades se tienen que gestionar con políticas serias, organizadas y que garanticen los derechos humanos y la igualdad de oportunidades", ha señalado. Por ello, ha reclamado "grandes consensos" en materia migratoria para abordar la realidad de este colectivo en países como España. "Si no hay inmigración, se van a parar los países", ha zanjado.

Yolanda Díaz, candidata a la OIT: "Va a tener mucha oposición"

Durante su participación en 'Los Desayunos del Ateneo', Sordo se ha pronunciado sobre la candidatura para liderar la Organización Internacional del Trabajo de una persona como Yolanda Díaz, "que viene de ejercer labor positiva en el Ministerio de Trabajo, sería un respaldo evidente a la política social y económica del Gobierno".

"Por eso va a tener mucha oposición. Va a haber movimientos contrarios muy importantes. Los bárbaros están acechando", ha reconocido.