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DBRS mejora un escalón el rating a largo plazo de Grupo Cooperativo Cajamar a BBB (high)

La agencia de calificación reconoce la capacidad del grupo para "mantener la mejora de la rentabilidad lograda desde el cierre del ejercicio 2023"

Imagen del Centro Financiero Cajamar.

Imagen del Centro Financiero Cajamar. / Mediterráneo

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Redacción

Redacción

La agencia de calificación DBRS Morningstar ha elevado el rating a largo plazo de Banco de Crédito Social Cooperativo (BCC), Cajamar y Grupo Cooperativo Cajamar a BBB (high) desde BBB. Asimismo, también ha mejorado su rating a corto plazo a R-1 (low) desde R-2 (high), y le asigna perspectiva estable.

Tal y como indica la agencia de calificación, la subida de calificación “refleja la capacidad del Grupo para mantener la mejora de la rentabilidad lograda desde el cierre del ejercicio 2023”. En esta línea, prevé que “la rentabilidad se mantenga sólida a lo largo del tiempo, respaldada por un entorno de tipos de interés aún favorable, unos costes contenidos, un crecimiento continuo del crédito y un coste del riesgo moderado apoyado en la fortaleza de la economía y del mercado laboral españoles, así como en la significativa mejora del perfil de riesgo de Grupo Cajamar, motivado por una composición de cartera más equilibrada”.

Asimismo, destaca la sólida capitalización del Grupo, con amplios colchones de capital por encima de los requisitos regulatorios mínimos, así como su sólido perfil de financiación y liquidez con una amplia y creciente base de depósitos de clientes, fundamentada en su condición de grupo cooperativo de crédito. A su vez, la agencia calificadora resalta la alianza estratégica entre BCC-Grupo Cajamar y Crédit Agricole S.A., ya que “a largo plazo podría reforzar la franquicia del Grupo mediante la ampliación de su oferta de productos y el apoyo al crecimiento orgánico”.

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La mejora de rating anunciada hoy consolida la calificación de grado de inversión que Grupo Cajamar mantiene desde 2024 por parte de las tres agencias que evalúan su solvencia: Fitch Ratings, S&P Global Ratings y DBRS Morningstar.

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