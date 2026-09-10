Transporte
El uso del ferrocarril acumula una caída del 13,4 % hasta julio por la alta velocidad
La cifra de viajeros del ferrocarril de larga distancia se redujo un 8,4% interanual
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
efe
Madrid
El número de usuarios del ferrocarril de larga distancia cayó un 13,4 % en España en los siete primeros meses del año, lastrado, en particular, por la alta velocidad (AVE, Ouigo, Iryo y Avlo), que acumula un descenso del 14,1 % en ese periodo.
Sólo en el mes de julio, la cifra de viajeros del ferrocarril de larga distancia se redujo un 8,4% interanual, en tanto que los usuarios de los trenes de alta velocidad bajaron un 6,8 %, según los dados difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Pese a esos descensos en transporte ferroviario, en general el número de usuarios del transporte público en todas sus modalidades aumentó un 1,2 % interanual en julio.
Fuente: El Periódico
- El BOE lo hace oficial: España cambia de hora en esta fecha exacta (y no será como otras veces)
- Benicàssim despide a Michel Edo, alma de sus fiestas y tradiciones
- Cierran una conocida playa de Castellón tras detectar contaminación microbiológica en el agua
- Iñigo Pérez, tras el Borussia Dortmund-Villarreal: 'Hemos hecho un partido brillante, pero es desesperante
- Descubren más de 60 kilos de marihuana que se distribuía por correo postal en Castellón
- El deslinde que inquieta a Almassora avanza: Costas abre un nuevo plazo para alegar
- Castellón es la provincia que más aporta al 'Idealista público' creado por el Gobierno
- El mundo taurino da el último adiós a Gustavo Traver en Burriana