¿Importan más los huevos o las gallinas?

Si a usted le gustan las tortillas o los huevos fritos, bebe leche con cacao, toma café, de vez en cuando come un buen chuletón de ternera y un pescado que no sea de piscifactoría, conduce 2.000 kilómetros al mes con un coche diésel y tiene hijos en edad escolar, en los últimos cinco años ha sido una víctima propiciatoria de la inflación.

Por orden. La disociación entre las cifras macroeconómicas y el bolsillo de los ciudadanos empieza en el supermercado. El producto más castigado por el aumento de precios desde el verano de 2021 han sido los huevos. Hasta el 85% han subido. Y no es por falta de gallinas, un ave cada vez más diversificada, sino por los costes atribuidos a toda la cadena de valor: del pienso al transporte. Desde los tres euros que puede costar la docena de huevos de gallina convencional (léase, encerrada y sufriente) hasta los siete euros de los que ponen las gallinas ecológicas que viven libres y coleando, los hay de todas las gamas. Por comparar, el precio medio de una gallina campera ponedora está alrededor de los 15 euros. Una gallina puede poner seis huevos a la semana. A partir de los cuatro años de vida empieza a perder productividad. Sin duda, parece ser un negocio redondo tener cien gallinas... siempre y cuando haya corral.

La subida del 85,6% del precio de los huevos se compara con el 23,35% de inflación acumulada desde agosto de 2021, cuando la pandemia, más apaciguada, convivía aún con nosotros. Hay hasta 19 productos de alimentación distintos que han superado el IPC en este periodo, incluyendo el pan y las patatas. ¿Y el precio de compra de la vivienda que, como tal, no registra el IPC? Duplica la inflación. Según el INE, ha subido el 50%. Idealista establece que el precio medio de 1.839 euros por metro cuadrado en agosto de 2021 ha pasado a 2.924 euros por metro cuadrado en agosto de 2026.

Una familia española que ingresa 60.000 euros al año brutos gasta el 33% en vivienda y el 17% en alimentación. Suficiente para quejarse del coste de la vida. Si, además, tiene una hipoteca flexible, el aumento del euríbor -ha pasado del 2,11% al 2,95% en 12 meses-, también le afecta en la factura mensual. Para una hipoteca a 15 años de 125.000 euros, a euríbor +0,5%, son 50 euros más al mes. Y la subida de tipos de interés aplicada por el Banco Central Europeo augura mayores subidas.

Al aumento de los productos básicos se contraponen ligeras subidas y el mantenimiento, incluso la bajada, de productos tecnológicos y comunicaciones, de transporte público y hasta de entretenimiento diverso. Ir a un concierto del cantante superestrella preferido o comprarse el último telefonillo de esos llamados inteligentes (aunque acaben facilitando la tontainada masiva) tiene un menor coste hoy que en 2021.

Apasionantes paradojas de nuestro mundo. Puede ser más barato pasar las vacaciones en Sri Lanka o Filipinas que irse a Cadaqués o Chiclana. La factura semanal del supermercado para una familia de dos o tres hijos vale lo mismo que un billete de avión a Singapur. Al paso que vamos, con tres veces al mes que salga usted a cenar en restaurantes de medio pelo que se hayan puesto de moda, se puede dar la vuelta al mundo. ¿A quién le extraña que hoy las nuevas generaciones viajen sin parar? Por mucho que haya subido el precio del petróleo -ha vuelto a rebasar los cien euros- los aviones van completos.

El reportaje de apertura de esta semana de ‘activos’ quiere desentrañar las distintas facetas del aumento de los precios que estamos padeciendo. Que se viene una cuesta de otoño encima no lo puede negar ni el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aunque sea el principal argumento del amortizado Gobierno de España para justificar una gestión dopada por los fondos europeos y el gasto público. Nos salvan nuestras empresas, las exportaciones de servicios, el turismo y una demanda interna producto del efecto riqueza. Aunque suene a tópico, se trata de una inflación que va por barrios. En este caso, la alimentación y la energía, pendientes de Donald Trump y compañía.

Los bancos centrales atajaron con su política monetaria la primera ola inflacionista desatada tras la invasión rusa de Ucrania, que situó el IPC en el 10,1% en octubre de 2022. Tienen el reto de parar una segunda ola. El aumento de los precios en la UE (también en EEUU) va camino de acelerarse hasta el 4% anual desde el 3,3% en que se situó en las primeras estimaciones de agosto. El objetivo del 2% queda lejos. Las tensiones geopolíticas siguen y la tortilla de patatas será más cara que ayer.