La inflación amenaza con empinar más que nunca la cuesta de otoño

Uno de los periodos más temidos por las familias a lo largo del año es la cuesta de enero, cuando los gastos navideños extraordinarios descuadran las cuentas. Sin embargo, otra cuesta, que históricamente ha pasado más desapercibida, se está empinando cada vez más: la de otoño. Los españoles se van dando cuenta de que el shock energético se nota en el bolsillo conforme toman la salida de la carretera hacia la gasolinera a la vuelta de vacaciones. La gasolina sin plomo 95 ronda ya los 1,85 euros por litro de media en España, mientras que la sin plomo 98 supera ya los dos euros por litro. El gasóleo, por su parte, está en los 1,81 euros por litro.

Este es solo un ejemplo de los efectos de la guerra de Irán, que dura ya más de seis meses y que ha encarecido gran parte de los bienes y los servicios básicos, a los que se suman los que ya estaban en máximos históricos. La vivienda, la energía, el combustible y la alimentación han exhibido alzas sin precedentes a lo largo del año, y aunque el clima de inestabilidad se moderó temporalmente, la vuelta a los bombardeos ha hecho regresar la incertidumbre.

Los españoles se echan las manos a la cabeza al comprobar las facturas, el precio del combustible en el surtidor y el de los huevos, la carne o el café. Con la inflación en el 4,3%, en máximos en tres años y medio y la cuarta cifra más alta del total de la Unión Europea (UE), las familias tienen que realizar un esfuerzo aún mayor para llegar a fin de mes.

En alquiler o en propiedad, la vivienda no da tregua

Una de las crisis más graves de la economía española amenaza con profundizarse a causa del repunte de la inflación: la vivienda. El último dato del INE muestra que el precio de la vivienda libre se ha disparado el 12,2% en el segundo trimestre de este año. Ya son cinco los trimestres consecutivos en los que la vivienda sube más de un 12% si se compara con el mismo período del año anterior. Y el futuro promete aún más subidas, ahondando en la crisis. BBVA Research mantiene su previsión de que el precio de la vivienda aumentará el 12% en el conjunto de 2026 y el 5,7% en 2027.

Pese a que acceder a un inmueble en propiedad es hoy en día misión imposible para muchos, el alquiler no muestra mejores señales. Desde Asval apuntan que el verdadero problema lo tienen los inquilinos que acceden ahora al mercado, pues pueden encontrarse con aumentos interanuales «más del doble de elevados», con el alquiler subiendo el 5,8% en agosto respecto al año anterior. «Se está consolidando una brecha creciente entre quienes disponen de un contrato de alquiler y quienes necesitan acceder a uno», concluyen.

En cuanto a las hipotecas, la Asociación Hipotecaria Española (AHE) espera que el euríbor suba «algunas décimas más» durante el otoño, pese a que ya se mueve en torno al 3%. Según sus cálculos, un aumento de 0,5 puntos en una hipoteca nueva podría llevar asociado un alza superior al 5%. Sin embargo, matizan que los préstamos más antiguos verán reflejado un aumento más moderado.

Así, desde la patronal no ven visos de que las alzas vayan a remitir en el corto o medio plazo. Tanto el precio de la vivienda como las condiciones de financiación seguirán debilitando el acceso a la compra.

El repliegue de las rebajas fiscales promete un duro invierno energético

Pese a que la vivienda no está directamente influida por el impacto de la guerra de Irán, la energía sí lo está. Para paliar el alza en las facturas, el Gobierno central aprobó a finales de marzo un real decreto ley de rebajas fiscales. El IVA de la luz, el gas y el combustible se rebajó temporalmente del 21% al 10%, entre otras medidas.

Sin embargo, gran parte del escudo social del Ejecutivo dejó de aplicarse a lo largo del verano, y la situación sigue tensionada. Según los datos de Red Eléctrica, el precio del kilovatio hora se ha encarecido el 20,9% entre agosto y septiembre, lo que demuestra la magnitud del fenómeno. Los mercados no muestran que los precios vayan a moderarse, sino todo lo contrario. Según OMIE, el operador del mercado eléctrico, el precio mayorista previsto para España ronda los 135 euros por megavatio hora entre octubre y diciembre, frente a los 115 euros previstos para los primeros meses de 2027. Las proyecciones siempre pueden cambiar, y más aún en un entorno tan volátil, pero la imagen preliminar del otoño es de una factura aún más cara.

La llegada del otoño añade una circunstancia agravante: el consumo eléctrico crece a medida que va aumentando el frío. Según señala el Estudio de consumo y gasto energético de los hogares españoles, elaborado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el mes de septiembre supone un 3,82% del consumo energético anual, mientras que la cifra asciende hasta el 6,39% en octubre y al 9,44% en noviembre.

El gas también promete un invierno de facturas altas. Desde finales de febrero, el precio de referencia en España se ha más que duplicado: ha pasado de 31 euros por megavatio hora a 71 en poco más de seis meses. Sedigas, la patronal del sector, anticipa una revisión al alza de la tarifa regulada en octubre, aunque advierte de que todavía no se puede cuantificar la cantidad.

Carme Poveda, directora de Análisis Económico de la Cámara de Comercio de Barcelona, alerta del peligro de que un escenario de inflación prolongada alimente la inflación subyacente. Este índice excluye los alimentos y productos energéticos, volátiles por naturaleza. Si los costes de producción, transporte y distribución aumentan, la inflación se perpetúa.

El crudo ha rozado durante la semana los 100 dólares, y la gasolina exhibe un alza del 60% en lo que va de año

El petróleo catapulta el combustible

En el caso de los combustibles, revisando las medias oficiales, desde enero el gasóleo se ha encarecido el 26%, mientras que la gasolina lo ha hecho en un 18%. Inés Cardenal, portavoz de la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE), sostiene que los productos ya refinados como el gasóleo, la gasolina y el queroseno están mucho más tensionados que el barril de crudo Brent, dados los ataques a importantes refinerías del golfo Pérsico. Al mismo tiempo, a esta circunstancia se suma la pérdida progresiva de la capacidad de refino de Europa, de aproximadamente un tercio en los últimos 15 años.

A pesar de la coyuntura internacional, Cardenal señala que España está más protegida que el resto del mundo frente al desabastecimiento. «En España, las compañías que operan refinerías hicieron una inversión de casi 7.000 millones de euros entre 2008 y 2012. El sistema de refino español es el más flexible y competitivo de la UE», comenta. Así, nuestro país tiene la capacidad de sustituir muy fácilmente unos crudos por otros, gracias a la diversificación del suministro, «de unos 30 tipos de crudos procedentes de unos 20 países», según la AICE.

Sin embargo, la robustez de España no la hace inmune a la subida de precios. Pese a que la industria no realiza previsiones sobre el precio del combustible, su evolución está anclada a la del barril de Brent. El crudo es en la actualidad uno de los productos más volátiles del mundo, tanto por el cierre de Ormuz como por los bombardeos de refinerías. Con los últimos ataques en Oriente Medio, el barril de Brent ha rozado los 100 dólares. En lo que va de año, la subida es del 60%, demostrando la magnitud del choque.

Surtidores de combustible en una gasolinera / Jesús Hellín - Europa Press

La distribución, entre tocar precios o recortar márgenes

La cesta de la compra promete convertirse en un quebradero de cabeza para los consumidores españoles. El ciudadano que entre en su supermercado de confianza este septiembre observará que gran parte de los productos básicos se han encarecido, con el IPC de agosto reflejando una subida interanual del 2,4%. Según el INE, en comparación con el verano de 2025, los huevos acumulan una subida del 13,4%, el vacuno del 9,9% y el pescado del 7,7%.

Uno de los principales indicadores para medir el futuro del precio de los alimentos lo maneja el Banco Central Europeo (BCE). El supervisor adelanta que la inflación alimentaria en la eurozona seguirá aumentando hasta tocar techo en primavera de 2027, alrededor del 3,7%.

Fuentes del sector de la distribución descartan, sin embargo, una ola inmediata de inflación alimentaria en otoño, y apuestan más bien por un alza sostenida. Pese a que ciertos productos sí han empezado a encarecerse en origen, los supermercados, dada la volatilidad internacional, han decidido absorber dichos incrementos a través de los márgenes antes que tocar los precios. Las mismas fuentes detallan que la situación es en estos momentos demasiado inestable para realizar previsiones.

Sin embargo, los supermercados podrían actuar de forma más agresiva en caso de que el consumo se debilite. Siempre que las ventas permanezcan estables, la competencia entre distribuidores desincentiva subir precios. En caso contrario, pueden hacer aparición políticas comerciales agresivas y descuentos. Hasta el momento, destacan, el consumo sigue robusto gracias a dos fenómenos: la inmigración y el turismo.

Billetes más caros, pero el apetito intacto

El encarecimiento del queroseno ha tensionado considerablemente la operativa de las aerolíneas, pero las compañías no están trasladando automáticamente dicho aumento al precio de los billetes. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), la patronal de 70 empresas del sector, reconoce que gran parte de las compañías aéreas están absorbiendo parte del aumento de costes mediante el deterioro de sus márgenes, como muestran sus últimas cuentas.

A finales de julio, la Global Business Travel Association (GBTA) estimó que el precio medio de los billetes de avión subirá el 4,7% en 2026 a nivel mundial, hasta alcanzar una media de 756 dólares (650 euros). Sin embargo, Gándara no teme por el apetito del público por viajar. «Para este 2026, todo indica que volveremos a tener otro récord de tráfico aéreo. El cómputo acumulado hasta julio va ya en un 4% por encima del mismo periodo de 2025», comenta el jefe de la patronal.

El transporte público, pese a la subida de precios generalizada, no encarecerá tarifas en otoño, pues se revisan siempre a final de año. Así lo sostienen desde la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc), aunque apuntan que el aumento de costes laborales y energéticos tensiona la operativa. Pese a las dificultades, el sector confía en que la introducción del billete único en 2027 mantenga las bonificaciones por parte del Gobierno.

Desde finales de febrero, el precio del gas se ha más que duplicado: de 31 euros por megavatio hora a 71 en poco más de seis meses

Poco margen para subir tasas, salvo la incógnita de la recogida de basura

Las tasas municipales no apuntan a una subida generalizada, especialmente cara a 2027, al ser un año electoral. El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, recuerda que los ayuntamientos tienen margen para modificar determinados tributos, aunque con límites legales, por lo que la evolución dependerá de las decisiones de cada ayuntamiento.

La excepción es la tasa de residuos, que los municipios están obligados a establecer para cubrir el coste de la recogida, transporte y tratamiento de la basura. Según el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, la tasa media pasó de 100,12 euros anuales por hogar en 2024 a 116,32 euros en 2025, el 16,2% más. En términos generales, la recaudación por tasas y otros ingresos municipales alcanzó los 9.889 millones en 2024, frente a los 9.653,8 millones del año anterior.

Archivo - Dos trabajadores del servicio de recogida de basuras / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Los seguros suben con los costes de reparación

Los seguros también pueden trasladar el repunte de costes a los hogares. Las primas se revisan teniendo en cuenta factores como las reparaciones, los materiales y la mano de obra, por lo que un encarecimiento de estos componentes acaba presionando al alza las pólizas. Mapfre Economics, el servicio de estudios del sector de la aseguradora, señala que el coste de los siniestros continúa aumentando y que el contexto geopolítico puede mantener esta presión. Los gastos sanitarios y de reparación también siguen creciendo, y las aseguradoras ya han trasladado parte del incremento a las primas, especialmente en los segmentos de salud, motor y multirriesgos.

Colegios, salarios y pensiones, en una espiral

Septiembre también marca la vuelta al cole, aunque el impacto sobre las familias será desigual. Ana Alonso, portavoz de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), señala que las partidas que dependen directamente de los centros -cuotas, libros o uniformes- suben «en línea, o incluso por debajo, con el IPC».

Este curso, libros y uniformes se encarecen entre el 1,5% y el 2%, mientras que la escolarización privada registra aumentos similares. Los colegios, explica Alonso, llevan años conteniendo sus precios pese al incremento de sus costes, por lo que las mayores presiones se concentran en servicios externalizados como comedor, transporte y extraescolares. «Si hay que buscar culpables, están en la energía, los carburantes, la vivienda y la alimentación, no en la escuela», apostilla.

Alumnos, familias y docentes participan en una edición anterior de La Vuelta al Cole, la carrera solidaria que recauda fondos para impulsar la investigación contra la leucemia infantil. / Teresa Arilla

Santiago Carbó, catedrático de Economía en CUNEF Universidad, advierte de que «una subida que empezó el petróleo puede acabar apareciendo en nóminas, pensiones, hipotecas o seguros», en lo que se conoce como efectos de segunda ronda. Los salarios ya reflejan parte de esta presión. Javier Pacheco, secretario general de CC.OO., cifra en el 5,1% el crecimiento del salario medio mensual entre 2025 y el primer trimestre de 2026, aunque con grandes diferencias sectoriales: «En el suministro de energía sube el 17,6%, mientras que en hostelería solo el 1,1%». La CEOE, con otra metodología y periodo de referencia, sitúa el aumento salarial en el 4% durante el primer semestre. El riesgo, coinciden, aparece si la inflación se prolonga y las empresas trasladan los mayores costes a los precios.

Las pensiones también pueden verse afectadas, aunque su mecanismo de revalorización está vinculado al IPC medio y no al dato puntual de un mes. En 2026 ya han subido el 2,7%, y si la presión inflacionista persiste, aumentará el gasto público. En este contexto, el repunte de los precios puede generar un círculo de mayores salarios, pensiones y costes empresariales que vuelva a alimentar la inflación, complicando aún más la espiral.