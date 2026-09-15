Cuenta atrás para las reservas del Imserso: plazos, precios y destinos

Este miércoles 16 de septiembre está marcado en rojo en el calendario de no pocos valencianos. Es la fecha en la que comienza la reserva de viajes del Imserso para los residentes en las provincias de Castellón, Valencia o Alicante. Los usuarios del programa de viajes 'senior' podrán elegir entre algunas de las 879.213 plazas, destinadas al turismo de costa peninsular, de costa insular y al turismo de escapada.

La campaña 2026-27 del Programa de Turismo del Imserso llega a la Comunitat Valenciana entre la ilusión de los mayores por volver a viajar y el malestar de parte del sector hotelero, que amenaza con dar un paso atrás si el Gobierno no revisa lo que cobra por cada plaza.

Las reservas, que ya han comenzado este lunes en nueve comunidades, se abren este miércoles 16 de septiembre para los valencianos acreditados como preferentes y un día después, el jueves 17, para los no preferentes. La condición de cada persona figura en la carta de acreditación que el Imserso ha enviado, junto con la clave necesaria para reservar por internet, teléfono o en cualquier agencia autorizada.

En total se ofertan 879.213 plazas en toda España, repartidas entre costa peninsular (440.284), costa insular (228.142) y turismo de escapada (210.787). Cada provincia solo puede reservar dentro de su propio cupo y desde el 19 se liberan las plazas sobrantes de cualquier territorio.

El primer viaje de la temporada saldrá el 1 de octubre hacia Oropesa del Mar, en Castellón, uno de los destinos habituales del programa en la Comunitat Valenciana junto a Benidorm, Peñíscola o Gandia.

Precios: desde 132 hasta más de 400 euros

Los precios varían según destino, duración y temporada. Para la costa peninsular, una estancia de 10 días con transporte cuesta 309,22 euros en temporada baja (noviembre a abril) y 409,22 euros en temporada alta (octubre, mayo y junio).

La opción de 8 días baja a 244,04 y 344,04 euros. Las escapadas culturales de 6 días rondan los 312 euros, las de naturaleza los 306, y las estancias de 4 días en capitales de provincia parten de 132,91 euros.

Además, habrá 7.447 plazas a un precio fijo de 50 euros para pensionistas con rentas más bajas, y la habitación individual suma entre 22 y 26 euros por noche. Un segundo viaje en la misma temporada añade un suplemento de 100 euros.

La queja de los hoteleros

Sin embargo, detrás de estas cifras la patronal hotelera valenciana Hosbec avisa de que un número creciente de establecimientos podría no renovar su participación si el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 no actualiza lo que paga a los hoteles, entre 28 y 30 euros por persona y día en pensión completa, una cifra que la asociación considera "insuficiente" frente a un coste mínimo real que cifra en 35 euros más IVA.

Según explica a Levante-EMV la directora ejecutiva de Hosbec, Mayte García Córcoles, a pocas horas de empezar la comercialización de los viajes, "a algunos hoteles se les hace inviable económicamente participar en el programa al no haber revisado las condiciones económicas ni de contratación del alojamiento".

Según señala, actualmente hay 21 hoteles en toda la Comunitat Valenciana adheridos al programa, frente a los 35 del año anterior. Y advierte sin dudas que "habrá bajas en el número de habitaciones y de hoteles que participen", si no hay una revisión de precios y un mecanismo de actualización periódica, en la línea de la revalorización anual de las pensiones, según reclama la patronal hotelera valenciana.

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García Córcoles pone como ejemplo la evolución de alojamientos adheridos en Benidorm, destino 'estrella' del programa, que ha pasado de los 29 hoteles de la temporada 2022-23, a los 7 de 2026-27.