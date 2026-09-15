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Comisión de investigación del Congreso

El Gobierno exime de culpa a la CNMC por el apagón y atribuye el retraso de la norma de control de tensión a intereses económicos de las empresas

El secretario de Estado de Energía asegura que "había entidades que por un motivo u otro no tenían interés en que esa norma se aprobara"

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard Payeras, comparece ante la Comisión de Investigación de la interrupción del suministro eléctrico el 28 de abril de 2025, en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Gro

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard Payeras, comparece ante la Comisión de Investigación de la interrupción del suministro eléctrico el 28 de abril de 2025, en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Gro / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

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Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha eximido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de cualquier culpa en el apagón del 28 de abril de 2025 y ha revelado que el retraso de casi cinco años por parte del regulador para aprobar la normativa que permite a las renovables controlar la tensión (procedimiento 7.4) tiene que ver con intereses económicos de las empresas.

Durante su intervención en la comisión de investigación sobre el apagón del Congreso de los Diputados, Groizard ha explicado que cuando una administración tarda en tramitar una norma se debe a que "no le da prioridad, es compleja o tiene oposición de aquellos a los que interpela". Y ha revelado que en este caso fue la tercera de las opciones la que demoró su aprobación: "la norma tardó porque se topó con oposiciones y comentarios de algunos agentes".

"Aquí repito la expresión 'follow de money' (sigue el dinero) porque había entidades que por un motivo u otro podían no tener interés en que se aprobara esa normativa, porque era técnicamente compleja, requería tramitación de sistemas o por otros motivos menos confesables", ha añadido, parafraseando al diputado de Bildu, Mikel Otero, que minutos antes había utilizado esa frase para situar a los ciclos combinados y a la energía nuclear como los principales beneficiados del apagón.

El segundo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha mostrado "convencido" de que si hubiera habido "consenso" entre los agentes del sector con la propuesta de la CNMC, el regulador la hubiera tramitado mucho más rápido, como hizo en otras 50 ocasiones durante el periodo, según Groizard. No obstante, ha reconocido que tampoco había una gran urgencia en sacar adelante esa normativa porque en ningún caso se imaginó que la falta de control de tensión pudiera llevar a un cero eléctrico como el ocurrido el 28 de abril.

Groizard ha insistido en que ese día el sistema eléctrico contaba con todas las herramientas regulatorias y técnicas para garantizar el control de tensión. "A la CNMC no se le puede imputar la culpabilidad del apagón porque la normativa era clara, pero había que cumplirla", ha asegurado. El Gobierno, Red Eléctrica y el panel de expertos europeo señalaron a las empresas generadoras de energía como responsables del fatídico evento por, entre otras cosas, no cumplir con sus obligaciones de controlar tensión.

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El secretario de Estado de Energía ha enumerado todas las actualizaciones y cambios normativos realizados hasta la fecha para evitar que un nuevo evento de estas características pueda volver a ocurrir y ha citado como "deberes" pendientes definir los "nuevos procedimientos de operación para controlar la variabilidad de la tensión" (vigilar las fluctuaciones de tensión y no solo que se encuentra dentro de unos parámetros determinados) y terminar la tramitación y construcción de los compensadores síncronos, que son una suerte de 'marcapasos' de la red eléctrica que evita que un problema localizado desencadene un efecto dominó.

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Fuente: El Periódico

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