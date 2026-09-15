Energía
Iberdrola anuncia una inversión de 2.000 millones en redes hasta 2031 en la Comunitat Valenciana
El presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, presenta en la subestación de Torrent la culminación del plan de transformación de la red eléctrica valenciana dañada por la dana
Begoña Jorques
El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha anunciado este martes una inversión de 2.000 millones de euros destinada a redes hasta 2031 en la Comunitat Valenciana. Galán ha hecho estas declaraciones en la presentación de la culminación del Plan Ilu•lumina, en la subestación de Iberdrola de Torrent.
El acto, al que ha asistido también el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha servido para presentar el resultado de las actuaciones llevadas a cabo por la compañía para recuperar y rediseñar la infraestructura tras la dana de 2024.
Con una inversión de 100 millones de euros y la participación de más de 1.000 profesionales, Iberdrola culmina así la transformación de unas infraestructuras "clave para el desarrollo futuro de la Comunitat, en un contexto marcado por la electrificación de la economía", ha dicho el presidente de la compañía.
A esta inversión extraordinaria, además, se suman los cerca de 2.000 millones de euros anunciados este martes, que la compañía tiene previsto destinar a redes hasta 2031, en la Comunitat Valenciana.
"Hoy podemos decir con rotundidad que hemos sentado las bases para que Valencia disponga de las mejores infraestructuras eléctricas", ha añadido. "Las redes son la columna vertebral del sistema eléctrico. No podemos estar por detrás de las necesidades, tenemos que dar un salto", ha apuntado.
El presidente de la eléctrica ha reiterado el compromiso de la compañía con el "desarrollo de unas redes robustas que incorporen las últimas tecnologías digitales y contribuyan a impulsar la electrificación de la Comunitat Valenciana, su competitividad y la generación de oportunidades para la sociedad valenciana".
Galán ha subrayado el carácter estratégico de las redes "en una economía cada vez más electrificada". "El crecimiento de la demanda asociado a la transformación industrial, la digitalización y la movilidad eléctrica requiere infraestructuras capaces de acompañar ese desarrollo", ha dicho en su intervención, en un acto al que han asistido, entre otros, los vicepresidentes Susana Camarero y Vicente Martínez Mus; la consellera Marián Cano; la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado; así como los presidentes de la Cámara de Comercio de Valencia y la CEV, José Vicente Morata y Vicente Lafuente, respectivamente.
Entre las actuaciones llevadas a cabo en el Plan Ilu•lumina destacan la rehabilitación de una veintena de subestaciones, la recuperación de más de 108.000 contadores inteligentes, la renovación de 940 centros de transformación y la reconstrucción de unas 460 torres eléctricas.
Por su parte, Pérez Llorca ha destacado que "en todo este tiempo, además de reconstruir, hemos cambiado la forma de hacer las cosas, para que si se vuelve repetir un episodio así [la dana] estemos mucho más preparados". El presidente de la Generalitat ha reconocido que "aún quedan tareas en las que podemos mejorar, especialmente en obras en cabeceras de ríos y barrancos".
El jefe del Consell ha lamentado también "dos velocidades" en la recuperación tras la dana, una la llevada a cabo por su Gobierno y la otra, la del Estado. Llorca ha presumido de decreto que permitió que "todos los trabajos se hiciesen como emergencia". Esta medida, ha dicho, ha permitido "hacer en meses lo que hubiera tardado años". A su parecer, "es una pena que se haya desaprovechado" tanto tiempo.
Protesta de los trabajadores
Mientras, un grupo de trabajadores de Iberdrola se ha concentrado a las puertas de la subestación para reclamar un convenio que recoja la subida del IPC en sus sueldos. "En los últimos cinco años tenemos una pérdida acumulada de poder adquisitivo del 20 %", ha asegurado Hans Diedrich, secretario de Organización en la sección de CC OO en Iberdrola. "Estamos en un punto que no podemos aguantarlo más", ha lamentado.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Levante - EMV
- Alerta de la Policía Nacional: El peligroso motivo por el que están apareciendo monedas y billetes en los coches
- Un maltratador quebranta el alejamiento, va a por su ‘ex’ en Vila-real y acaba destrozando un coche patrulla
- Tragedia taurina en Castellón: Fallece el vecino de la Vilavella de 80 años que fue corneado en los 'bous al carrer'
- Aemet pone fecha a la vuelta de la lluvia esta semana a Castellón: estos son los tres días con más probabilidad
- Adiós a los animales del estanque del parque Ribalta de Castelló. Pero esta no es la única novedad en la emblemática 'basseta dels peixets'...
- Detenidos dos hombres en Benicàssim con más de un kilo de cápsulas de amapola adormidera
- Los cascotes de las discotecas Zeus y El Desván conservan la historia de varias generaciones en Castellón: 'Éramos una familia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cubo de basura estrecho por solo 5,99 euros: apto para bolsas de hasta 50 litros