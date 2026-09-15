Iberdrola anuncia una inversión de 2.000 millones en redes hasta 2031 en la Comunitat Valenciana

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha anunciado este martes una inversión de 2.000 millones de euros destinada a redes hasta 2031 en la Comunitat Valenciana. Galán ha hecho estas declaraciones en la presentación de la culminación del Plan Ilu•lumina, en la subestación de Iberdrola de Torrent.

El acto, al que ha asistido también el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha servido para presentar el resultado de las actuaciones llevadas a cabo por la compañía para recuperar y rediseñar la infraestructura tras la dana de 2024.

Con una inversión de 100 millones de euros y la participación de más de 1.000 profesionales, Iberdrola culmina así la transformación de unas infraestructuras "clave para el desarrollo futuro de la Comunitat, en un contexto marcado por la electrificación de la economía", ha dicho el presidente de la compañía.

A esta inversión extraordinaria, además, se suman los cerca de 2.000 millones de euros anunciados este martes, que la compañía tiene previsto destinar a redes hasta 2031, en la Comunitat Valenciana.

Un momento del acto de hoy en Torrent / Fernando Bustamante

"Hoy podemos decir con rotundidad que hemos sentado las bases para que Valencia disponga de las mejores infraestructuras eléctricas", ha añadido. "Las redes son la columna vertebral del sistema eléctrico. No podemos estar por detrás de las necesidades, tenemos que dar un salto", ha apuntado.

El presidente de la eléctrica ha reiterado el compromiso de la compañía con el "desarrollo de unas redes robustas que incorporen las últimas tecnologías digitales y contribuyan a impulsar la electrificación de la Comunitat Valenciana, su competitividad y la generación de oportunidades para la sociedad valenciana".

Galán ha subrayado el carácter estratégico de las redes "en una economía cada vez más electrificada". "El crecimiento de la demanda asociado a la transformación industrial, la digitalización y la movilidad eléctrica requiere infraestructuras capaces de acompañar ese desarrollo", ha dicho en su intervención, en un acto al que han asistido, entre otros, los vicepresidentes Susana Camarero y Vicente Martínez Mus; la consellera Marián Cano; la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado; así como los presidentes de la Cámara de Comercio de Valencia y la CEV, José Vicente Morata y Vicente Lafuente, respectivamente.

Ignacio Sánchez Galán, este martes, durante su intervención en el acto de presentación del plan, en la subestación eléctrica de Torrent. / Fernando Bustamante

Entre las actuaciones llevadas a cabo en el Plan Ilu•lumina destacan la rehabilitación de una veintena de subestaciones, la recuperación de más de 108.000 contadores inteligentes, la renovación de 940 centros de transformación y la reconstrucción de unas 460 torres eléctricas.

Por su parte, Pérez Llorca ha destacado que "en todo este tiempo, además de reconstruir, hemos cambiado la forma de hacer las cosas, para que si se vuelve repetir un episodio así [la dana] estemos mucho más preparados". El presidente de la Generalitat ha reconocido que "aún quedan tareas en las que podemos mejorar, especialmente en obras en cabeceras de ríos y barrancos".

El jefe del Consell ha lamentado también "dos velocidades" en la recuperación tras la dana, una la llevada a cabo por su Gobierno y la otra, la del Estado. Llorca ha presumido de decreto que permitió que "todos los trabajos se hiciesen como emergencia". Esta medida, ha dicho, ha permitido "hacer en meses lo que hubiera tardado años". A su parecer, "es una pena que se haya desaprovechado" tanto tiempo.

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Protesta de los trabajadores

Mientras, un grupo de trabajadores de Iberdrola se ha concentrado a las puertas de la subestación para reclamar un convenio que recoja la subida del IPC en sus sueldos. "En los últimos cinco años tenemos una pérdida acumulada de poder adquisitivo del 20 %", ha asegurado Hans Diedrich, secretario de Organización en la sección de CC OO en Iberdrola. "Estamos en un punto que no podemos aguantarlo más", ha lamentado.