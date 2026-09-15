El Ibex 35 prolonga las caídas ante el temor a un frenazo de la IA y el petróleo supera los 107 dólares

Los mercados intentan recuperar algo de calma este martes, después de que los temores a una desaceleración del sector de la inteligencia artificial (IA), el aumento de los precios del petróleo y los temores a la inflación provocaran una ola de ventas a nivel mundial a principios de semana. Si bien Asia cerró en verde tras una caída de las acciones tecnológicas que arrastró a la baja a casi todos los índices principales, y Wall Street logró amortiguar su caída el pasado lunes, Europa se despierta esta mañana a números rojos.

El Ibex 35 extiende las pérdidas este martes con una caída del 0,20% hasta los 19.520 puntos. El índice madrileño cae por segunda sesión consecutiva después de registrar una caída del 1% en el arranque de la semana.

Además de la IA, los mercados también estarán atentos a lo largo de la semana a la política monetaria. La Reserva Federal de Warsh se reunirá este miércoles y el mercado descuenta un alza de tipos hasta el rango del 3,75-4,00%. El indicador FedWatch del CME Group da un 92,3% de probabilidad de que el banco central eleve los tipos de interés para atajar la inflación en Estados Unidos. El Banco de Japón y el Banco de Inglaterra también se reunirán esta semana para decidir la senda de los tipos de interés.

El petróleo, en paralelo, sigue al alza. El Brent acumula seis sesiones con el barril por encima de los 100 dólares ante el temor a un bloqueo energético más prolongado en Oriente Próximo y supera los 107 dólares este martes. El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, sube un 1,70% este martes hasta los 103 dólares.

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