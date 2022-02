Juan Naya: De la NASA a liderar la fotoprotección

¿Qué hace un astrofísico dirigiendo una empresa de salud y belleza? Juan Naya Ariste (Villanueva de Sigena, 1968) creció "impresionado por las estrellas". Decidió estudiar Física en la Universidad de Barcelona y doctorarse en Astrofísica y Tecnología Espacial por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse en Francia.

Trabajó en el diseño y desarrollo de tecnología para la detección de rayos gamma desde el espacio en el Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP) en Toulouse y, después de su etapa en Francia, se trasladó a Estados Unidos para liderar y coordinar un proyecto de investigación de la NASA (Maryland), en colaboración con el Laboratorio Max Plank de Munich. Allí estuvo tres años, donde, además, fue reconocido con el premio NASA Group Achievement Award, pero la búsqueda continua de retos y el empezar a plantearse formar una familia lo trajeron de vuelta a España.

"Decidí prepararme para dar el salto al mundo empresarial realizando un MBA en el IESE" y estudios de postgrado en la Universidad de Columbia. Poco después entró en la consultora McKinsey&Company, donde adquirió experiencia. "Me proporcionó una buena dualidad, la del científico y también la de la persona de empresa".

En 2004 se incorporó a ISDIN, una aventura que define como "un reto cósmico". "Era una compañía -argumenta- que quería internacionalizarse a través de la innovación y de la investigación, debía transformar una organización y conquistar mercados. Era un desafío multidimensional".

Juan Naya se define como una persona de proyectos, es perseverante y optimista, y está absolutamente convencido de que "lo mejor está por venir". Cuando detecta estrés en la oficina, se sube con su equipo al tejado y miran a través del telescopio para adquirir perspectiva y relativizar problemas.

Y es que, a su entender, los problemas son nuevos retos "y detrás de cada reto hay una oportunidad". El director general de ISDIN considera que uno de los grandes desafíos de las empresas hoy en día es tener a sus equipos preparados para enfrentarse a los cambios. "Va a ser clave la capacidad de adaptación. Hay que ser rápido, ágil y flexible". Respecto a la competencia, asegura: "Somos conscientes que podemos perder un partido pero lo que buscamos es ganar el campeonato".

Le gusta lo que hace y para él es muy importante que aquello que uno escoge "se realice con pasión". Le pide a su equipo "experiencias interesantes" y asegura que en el grupo que lidera los trabajadores siempre sonríen. "ISDIN es una compañía donde no te aburres nunca. Es una empresa muy demandante con las personas, que pide, que exige, pero también reconoce. Cada día es distinto y eso genera una adrenalina que engancha". De este modo, "la gente se apasiona con el proyecto, se implica y da lo mejor de sí y, al final, esa es la fórmula del crecimiento y de la superación".

Fundada en Barcelona, en 1975, por las familias Puig y Esteve, ISDIN se ha especializado en soluciones para las principales afecciones y necesidades de la piel y su objetivo es seguir creciendo para convertirse en líder internacional en fotoprotección y cuidado dermatológico. Ya cuentan con 14 filiales, una de ellas en China, "un mercado de 3.000 millones de metros cuadrados de piel", y tienen "buenas expectativas para crecer en Estados Unidos a pesar de regirse por regulaciones muy distintas a la nuestras". Según indicó en la última sesión de ‘Matins Esade’, en 2021, el volumen de negocio del grupo creció un 13%, hasta los 340 millones de euros. Las previsiones para este año se sitúan en los 400 millones de euros.

Además de la innovación, Naya destaca el cuidado del planeta y el trabajo en comunidad como otros grandes pilares de la compañía, que ha obtenido recientemente el certificado B-Corp. "Para minimizar nuestro impacto ambiental queremos reducir un 20% las emisiones que generamos y aligerar un 10% el peso de nuestro ‘packaging’, entre otros proyectos".

Apasionado del arte, le gusta viajar, montar en bicicleta y, aunque reconoce que ahora lleva tiempo que no lo hace, también tocar la guitarra. La responsabilidad y una buena actitud ante la vida son valores que intenta transmitir a sus dos hijas, Cristina y Julia, de 21 y 18 años. "Puedes saber muchas cosas, tener muchos idiomas, pero si no sabes trabajar en equipo, si no tienes una buena actitud, una buena disposición para afrontar los retos, no vale de nada". En ISDIN, Juan Naya está ante lo que considera su "reto de vida".