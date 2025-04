ISS España factura un récord de 688 millones de euros impulsada por nuevas adquisiciones y el vuelco en sectores estratégicos

ISS, empresa especializada en la integración de servicios como limpieza, mantenimiento y gestión integral de espacios, sigue con su trayectoria ascendente. Y lo hace como mejor sabe: basándose en un crecimiento inórganico, impulsado por adquisiciones en sectores estratégicos, y en atinar la cartera de clientes hacia los grandes grupos, en la que se encuentra el 42,5% del Ibex 35.

En 2024, ha registrado un crecimiento del 15%, alcanzando una facturación de 688 millones de euros, en la que Cataluña representa más del 20%. Su servicio de limpieza ha sido el motor principal de este avance, con un incremento del 18% respecto al ejercicio anterior, mientras que el área de mantenimiento ha superado los 100 millones de euros y el segmento de workplace —ligado a la consultoría— ha generado un volumen de negocio de 19 millones.

Dentro de ISS España, Cataluña representa más del 20% de la facturación total y aporta más de 6.000 empleados a los 35.000 que tiene el grupo en la península.

Con una plantilla de 35.000 empleados, ISS España se posiciona como una de las mayores empleadoras de España. Concretamente, ocupa la posición número 15 como mayor empresa del país por número de empleados. "Nuestro crecimiento está directamente ligado al aumento de plantilla. Si la tasa de crecimiento económico ha sido del 18%, la de trabajadores ha sido muy similar. En nuestro sector las personas son el activo fundamental", señala Marta Jonch, directora de comunicación de ISS.

Esta evolución positiva se debe, en gran parte, a su estrategia global OneISS, que apuesta por fortalecer los servicios clave, invertir en tecnología y unificar su modelo operativo a nivel internacional. Ejemplo de ello es la reciente entrada de ISS en Portugal: "Hace un par de años vendimos nuestra delegación lusa porque tenia un foco clientelar muy distinto a lo que tiene ISS a nivel global. Ahora, estamos readentrándonos con clientes premium" explica Urbiola, avier Urbiola, CEO y presidente ejecutivo en la península. "Así que, por el momento, nos referimos a ISS España. En Portugal nuestra facturación no alcanza el millón de euros", admite Urbiola.

Los sectores que impulsan el crecimiento

El crecimiento de ISS se ha visto impulsado especialmente por la demanda en oficinas, la industria y el sector sanitario. La limpieza sigue siendo la actividad estrella, representando el 80% de su facturación total con 563 millones de euros. El mantenimiento, por su parte, ha crecido un 14%, alcanzando los 106 millones. Dentro de esta última línea, el área de workplace ha facturado 19 millones de euros, consolidando su papel como solución integral para la gestión de espacios de trabajo.

Para 2025, ISS espera que el sector sanitario cobre un mayor protagonismo en su crecimiento. La compañía ha reforzado su posición en este ámbito con adquisiciones estratégicas, lo que le permite ampliar su cartera de clientes en hospitales y centros de salud.

Expansión con adquisiciones clave

Entre las novedades más relevantes de 2024 destaca la compra de Grupo BN Facility Services, una empresa con más de 50 años de experiencia en el sector de limpieza y soluciones a terceros. Con 2.000 empleados y más de 1.200 clientes, Grupo BN aportará a ISS una mayor cobertura territorial, con sedes operativas en más 10 comunidades autónomas. En 2024, esta compañía facturó 40 millones de euros, cifra que no se ha incluido en los resultados de ISS del mismo ejercicio.

Otra adquisición clave en los últimos años ha sido la de Grupo Fissa en 2023, que permitió reforzar la presencia de ISS en el centro y sur de España. Fissa, con sede en Cáceres, está especializada en limpieza para los sectores de sanidad, educación y administración pública. El CEO de ISS destacó en su momento la importancia de esta operación: "Gracias a la integración de Grupo Fissa, reforzamos nuestra presencia en sectores de alto valor estratégico global, como la sanidad y la educación".

Javier Urbiola, Presidente y Director Ejecutico de ISS España / ISS

Estrategia de crecimiento y perspectivas de futuro

ISS opera en un mercado altamente atomizado, donde hay una gran cantidad de empresas dedicadas a la limpieza y mantenimiento. Pese a ello, la compañía se ha consolidado como líder en el sector, con una cuota de mercado del 10% en su segmento y una fuerte presencia entre las empresas del Ibex 35, donde gestiona servicios para el 42,9% de las compañías.

El crecimiento inorgánico de ISS responde a una estrategia definida en su ADN. "Buscamos adquisiciones que nos permitan estar donde no estamos, adquirir nuevas capacidades y trabajar con clientes afines a nuestro modelo de negocio", explica Urbiola. La compañía se enfoca en sectores como sanidad, oficinas y administraciones públicas, dejando de lado otros como aeropuertos o hoteles, que no encajan con su estrategia actual.

Desde que ISS Facility Services opera en España, la multinacional danesa ha comprado más de 70 compañías en el país.

El CEO también se ha pronunciado sobre la posibilidad de dar más peso al sector público entre sus clientes, que, actualmente un 75% proviene del sector privado. "Entendemos que en los últimos años, tras las crisis económicas, las administraciones han priorizado la reducción de costes en sus licitaciones. Sin embargo, creemos que estas pueden convertirse en un impulso para la innovación", afirma.

Innovación y tecnología

La apuesta por la innovación es otro de los pilares fundamentales al que ISS está dando más fuerza. La compañía ha impulsado iniciativas como la creación de un hub tecnológico en Oporto, acuerdos con startups tecnológicas y la organización de un hackathon europeo para fomentar el desarrollo de soluciones innovadoras.

En 2024, con motivo de su 25º aniversario en España, ISS lanzó la primera edición de los Premios ISS para Startups "Connecting through the Workplace", con el objetivo de reconocer proyectos emergentes que contribuyan a mejorar los entornos laborales de sus clientes, pero también de la propia compañía. "Ninguno de nuestros 35.000 empleados tuvo la vocación de trabajar con nosotros. No hemos conocido a nadie cuyo sueño haya sido trabajar en el sector limpieza. Si queremos que se queden, debemos asegurarnos de que estén satisfechos" ha admitido Urbiola.