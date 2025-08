La OCU explica por qué tener demasiado dinero en la cuenta corriente es una mala idea

Ni todo el dinero bajo el colchón ni toda la vida en el banco. Encontrar el punto justo puede parecer complicado, pero la OCU lo resume con una fórmula sencilla: mantener solo lo necesario, ni más ni menos, para evitar sobresaltos.

Hoy en día, nadie discute que una cuenta corriente es esencial para sobrevivir en la vida moderna. Ahí recibimos la nómina, pagamos la luz, el agua, el alquiler, hacemos transferencias, bizums, compramos por internet... Pero lo que quizá muchos no saben es que tener demasiado dinero en la cuenta también tiene sus riesgos.

El umbral de la tranquilidad

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lanza una advertencia que conviene tener en cuenta: las cuentas corrientes no son el mejor lugar para guardar grandes sumas de dinero. No generan intereses, no ayudan a que nuestros ahorros crezcan y, lo que es más preocupante, tampoco están 100% protegidas en caso de crisis bancaria.

¿La recomendación? Guardar el equivalente a tres meses de salario. Ni más, ni menos. Lo justo para cubrir cualquier imprevisto: una avería, una multa, una urgencia médica.

Por ejemplo, si ingresas 2.000 euros al mes, lo ideal sería tener unos 6.000 euros en la cuenta. El resto, mejor ponerlo a trabajar.

Un límite con nombre y apellidos: 100.000 euros

La razón detrás de este consejo tiene nombre oficial: Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Es el mecanismo que protege el dinero de los ciudadanos en caso de que un banco entre en quiebra. Pero lo hace con límites: hasta 100.000 euros por titular y entidad.

Eso significa que, si guardas más de esa cifra en un solo banco y este quiebra, podrías perder una parte importante de tus ahorros. Pero si distribuyes el dinero en distintas entidades, estarás cubierto por completo.

Repartir, diversificar y planificar

La OCU insiste: si tus ahorros superan los 100.000 euros —algo no tan raro tras una herencia o la venta de una vivienda—, divídelos entre varias cuentas o bancos. Así reduces riesgos y duermes más tranquilo.

Y para el dinero que no vas a necesitar en el corto plazo, mejor buscar otras opciones: depósitos a plazo fijo, fondos de inversión o productos con rentabilidad ajustada al riesgo. Ahorrar va más allá de guardar: es tener un plan, proteger lo que has conseguido y sacarle partido a cada euro.