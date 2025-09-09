Suicidio: conocer y prevenir

Archivo - Ansiedad, depresión, tristeza, salud mental. / INTERNATIONAL SOS - Archivo

Desde 2003, el 10 de septiembre se despliegan, con el apoyo de la Federación Mundial para la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salut (OMS), las actividades del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Es un momento para hacer balance de este fenómeno hasta hace poco silenciado, y de las iniciativas que intentan evitarlo. En el caso de España, las autoridades sanitarias han podido ofrecer unos datos esperanzadores, dentro del drama que han vivido centenares de familias: los suicidios consumados descendieron durante el 2024 un 6,6% (aun así, con 3.846 muertes registradas por esta causa). Y eso tras dos años de descensos más modestos desde el pico que supuso la crisis de salud mental que acompañó a la pandemia de 2020. En ese momento se dispararon las alarmas, y de esta llamada de atención nacieron distintas iniciativas.

Con todo, la situación es preocupante entre los jóvenes y los casos incluso siguen incrementándose en una franja de edad especialmente sensible (entre los 15 y 29 años) y aún más entre las jóvenes. De hecho, un informe de la Universidad Rey Juan Carlos, en el que ha participado la Universitat Jaume I, publicado esta pasada semana, es aún más alarmante: el 15,7% de los adolescentes españoles entre 14 y 17 años confiesa que ha intentado suicidarse. Factores como el acoso, las dificultades de relación, la presión estética , el estrés académico o la aprensión ante las expectativas de futuro pueden ser decisivos, y ofrecen dianas en las que centrar las iniciativas de prevención. Pero otros son aún más difíciles de abordar, ya que detrás de cada drama puede haber circunstancias ligadas a la precariedad económica, la pérdida de un trabajo o de la vivienda. Asimismo, un amplio estudio entre universitarios ha mostrado que el riesgo de desarrollar ideaciones suicidas es siete veces mayor cuando se han sufrido abusos de cualquier tipo en el entorno familiar.

En Castellón se produjeron 56 suicidios el año pasado, uno más que en el ejercicio anterior. Además, una de cada tres personas demandantes de ayuda al Teléfono de la Esperanza en Castellón presentaba riesgo de conducta suicida. Además, este servicio ha detectado un incremento de un 20% de pacientes atendidos con riesgo de suicidio y la edad mínima ha bajado a los 14 años.

En la Comunitat, el plan de prevención del suicidio está incluido dentro del Plan Valenciano de Salud Mental, que contempla un incremento de profesionales, hospitales de día de salud mental y un programa de salud emocional para alumnos, entre otras medidas. Este miércoles, por ejemplo, tendrá lugar en la plaza Huerto Sogueros de Castelló, la jornada Pots triar un altre futur. Demana ajuda.

Tabú

En cualquier caso, en los últimos años se ha producido un cambio relevante del que también somos exponentes los medios de comunicación. No hace mucho, la práctica informativa habitual era silenciar el fenómeno del suicidio, bajo el supuesto de que no hacerlo podía fomentar fenómenos de emulación, pero también bajo el peso del tabú. Sin embargo, siguiendo los consejos de los expertos en salud mental, se ha llegado a la conclusión de que el estigma y el desconocimiento acaban construyendo barreras que retardan el acceso a una ayuda efectiva, y que hablar con responsabilidad y rigor (en el entorno sanitario, en la familia, en la escuela y en los medios) es un primer paso para hacer aflorar problemas ocultos y prevenir muertes evitables.