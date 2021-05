La educación importa para aprovechar inteligentemente la tecnología fue el cuarto capítulo del evento La educación importa, que se celebra cada lunes y jueves hasta el próximo 10 de junio, y que contó con la colaboración de Fundación Pons.

Según un estudio de Empantallados, el entretenimiento digital de los menores ha aumentado considerablemente durante el tiempo que llevamos de pandemia. De lunes a viernes, los más pequeños utilizan sus dispositivos electrónicos durante casi cuatro horas al día, un 76% más que antes del confinamiento. El fin de semana, la media es de cinco horas al día, lo que supone un aumento del 33%. Los expertos aseguran que esta tendencia va a seguir al alza. El móvil se ha convertido en una extensión de sus manos, y las redes sociales e Internet, en su nuevo lugar favorito. Según otro estudio, en este caso de Qustodio, la presencia de los menores en redes sociales ha aumentado un 200%. Allí se relacionan, se entretienen, buscan información… Por eso es tan importante enseñarles a hacer un uso responsable de estos nuevos entornos digitales.

Las claves para conseguirlo nos las dieron los diferentes expertos que participaron en el programa:

1. Cero pantallas hasta los 2 años

“Un uso temprano y abusivo de los dispositivos tecnológicos tiene consecuencias muy negativas en el cerebro de nuestros hijos, entre ellas: reduce su capacidad de concentración y atención, aumenta la hiperactividad, disminuye la tolerancia a la frustración y la capacidad de retrasar la recompensa… Es por ello que la Sociedad Americana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud lo dicen claro: hasta los 2 años, 0 pantallas”, Rafa Guerrero (Psicólogo y Doctor en educación).

2. No calmar nunca el aburrimiento de nuestros hijos con un dispositivo tecnológico

“Aburrirse es fundamental. Es uno de los mejores escenarios para desarrollar la creatividad y regular las emociones. Estamos utilizando los instrumentos digitales: móviles, tabletas, videojuegos… sin reflexionar sobre cómo afectan a nuestros hijos, sobre cómo les afecta no tener ratos en los que su mente no esté ocupada y sobresaturada”, José Ramón Gamo (Neuropsicólogo)

3. Tener muy claro que las redes sociales fueron creadas para ser adictivas

“Cada vez que un niño o un adulto recibe un ‘like’, se producen cambios en su cerebro. Estos cambios se deben a la activación de la hormona dopamina. Esta activación se produce cuando empezamos a visualizar un objeto de placer, como puede ser el alcohol o las drogas, pero también los dispositivos. Hoy en día, tratamos la adicción a las tecnologías con la misma medicación que la adicción al juego o a las drogas. Nuestros hijos abren Instagram cada vez que se sienten estresados, tristes o aburridos de la misma forma que un alcohólico abre el mueble bar, y se bebe un chupito por este mismo motivo”, Marian Rojas Estapé (Médico psiquiatra).

4. Ser ejemplo de un uso responsable de la tecnología

“Lo primero que tenemos que hacer es un autodiagnóstico del uso que hacemos nosotros de la tecnología. Y, por supuesto, quitar las notificaciones del móvil. Soy yo quien decido cuando miro el móvil, no el móvil el que decide cuando lo miro. Nuestros hijos y seres queridos merecen toda nuestra atención.”, Marian Rojas Estapé (Médico psiquiatra).

5. Hacer ver a nuestros hijos que el mundo virtual no es real

“Antes tenías que ser especialista en Photoshop para poder cambiar un cuerpo o una cara, hoy esa función la hacen los filtros de las redes sociales que todos tenemos a nuestro alcance. Para que mis hijos no crean que ese “yo virtualizado” que todos vendemos en redes es real, hay que explicárselo, de la misma forma que le decimos que el anuncio de la televisión en el que un coche vuele no es real, es ficción. De no hacerlo, su autoestima se verá afectada”, Santos Solano (Psicólogo).

6. Los peligros que se encuentran nuestros hijos en la red se previenen de la misma manera que los que se encuentran en el mundo real

“Pensamos que no podemos evitar los peligros a los que se pueden enfrentar nuestros hijos en Internet porque es un entorno que conocemos menos que ellos, pero no es verdad, estos peligros se previenen de la misma manera, con comunicación y educación en valores”, María Lázaro (Docente, escritora y bloguera).