La caries dental es uno de los temas que suelen aparecer habitualmente en las consultas de pediatras y dentistas. Las madres y padres tenemos muchas dudas al respecto: ¿cómo prevenir las caries? ¿Importa si las caries aparecen en dientes de leche? ¿Cuál es la mejor manera para que se limpien los dientes? ¿Con agua, con pasta dentífrica?

Mitos sobre las caries dentales infantiles

Como cuenta nuestra pediatra de referencia, Lucía Galán, existen muchos mitos y falsas creencias en torno a la dentición infantil. Algunos de ellos son que las caries en los dientes de leche no son importantes o que hasta los 2 años no deberíamos usar pasta de dientes. Como explica la pediatra, esto es falso: “Por una parte, toda caries ha de ser tratada y valorada por un odontopediatra. De lo contrario la lesión puede avanzar y afectar a la dentición definitiva y al tejido circundante que rodea al diente. Y, por otra parte, lo recomendado es empezar con pastas con flúor desde la primera pieza dental”.

Además, como indican desde la Sociedad Española de Odontología, es importante mantener sanos los dientes de leche aunque se vayan a caer porque:

Porque una boca libre de caries en la infancia está directamente relacionada con una boca sana en la edad adulta.

Si existe una infección en los dientes de leche, los dientes permanentes que se encuentran justo por debajo, se pueden ver afectados.

Porque los dientes de leche sirven para que tu hijo mastique bien, hable correctamente, para mantener el lugar para los dientes permanentes. Además, una sonrisa sana ayuda en el desarrollo de su autoestima.

¿Cuándo empezar con la limpieza bucal de nuestros hijos para prevenir la caries dental?

“¡Empieza ya!”, recomienda la Sociedad Española de Odontología. “Idealmente, antes de la erupción de los dientes de leche, masajea sus encías con una gasa o un pañito limpio humedecido en agua”.

Cuando le salgan los dientes de leche

Además, añaden que “una vez hayan salido sus dientes de leche, la limpieza con pasta dental es obligatoria. Utilizar una pasta con 1000 partes por millón (ppm) de flúor en cantidad ‘grano de arroz’, al menos dos veces al día”.

18-24 meses

“A partir de la erupción de sus muelas (18-24 meses) pasar un hilo dental entre las zonas de contacto de éstas, cada noche”, nos recomiendan.

7-8 años

La Sociedad Española de Odontología recuerda que “los niños hasta los 7-8 años no tienen la habilidad suficiente para realizar una higiene bucal eficaz solos, por lo que es responsabilidad de los padres o los cuidadores supervisar y repasar el cepillado”.

¿Qué tipo de pasta de dientes utilizar?

En lo referente a qué tipo de dentífrico deben usar nuestros hijos, Lucía Galán nos da algunas claves muy importantes que tenemos que tener en cuenta:

Desde la salida del primer diente hasta los 3 años : pasta de dientes con 1000 ppm de flúor en las pastas de dientes. En cuanto a la cantidad, la pediatra señala que sea “el equivalente a un granito de arroz o una raspadita sobre el cepillo”.

: pasta de dientes con en las pastas de dientes. En cuanto a la cantidad, la pediatra señala que sea “el equivalente a un granito de arroz o una raspadita sobre el cepillo”. Entre los 3 años y los 6 años: pastas con 1000 ppm de flúor . La cantidad debe ser aproximadamente la medida de un guisante.

pastas con . La cantidad debe ser aproximadamente la medida de un guisante. Mayores de 5-6 años: Pastas con 1450 ppm de flúor. Igual que en el caso anterior, la cantidad debe ser aproximadamente la medida de un guisante.

Por último, la pediatra nos advierte que “es importante que sepáis que hay muchos dentífricos que en su etiquetado no están actualizados, por lo que no nos debemos guiar por la edad que ponen, sino única y exclusivamente por las partes por millón de flúor (ppm de flúor). Si encontráis pastas con menos de 1000 ppm de flúor, son insuficientes, no previenen las caries y no las deberíamos de usar. Si tiene menos de años, 1000 ppm de flúor y si tiene más de 6 años, 1450 ppm”.