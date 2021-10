La ausencia del periodo es uno de los principales indicadores para la mujer de un posible embarazo. Para asegurarnos, los test de embarazo son productos que aseguran la fecundación del óvulo o no. Pero es importante saber cuándo hacerse este test y cómo para que sea 100% fiable y no dé falsos negativos.

Cuándo hacer un test de embarazo para que sea fiable

El test de embarazo busca una hormona en nuestro orín llamada gonadotropina coriónica humana (HCG). Al ser el óvulo fecundado, tras unos 6 u 8 días se implanta en el útero y se genera la placenta. Nuestro organismo nota estos cambios y segrega diferentes hormonas, entre ellas, la HCG.

Dependiendo de si los ciclos de la menstruación son regulares o irregulares, esta hormona estará presente en nuestro organismo entre 6 y 15 días después de la posible fecundación. Los niveles de HCG los primeros días de estar embarazada son bajos, pero a medida que avanzan las semanas, incrementan.

Por ese motivo, no es recomendable realizar el test de embarazo los días siguientes de la posible fecundación, ya que no habrá en nuestra orina suficiente nivel de gonadotropina coriónica humana y el resultado del test de embarazo puede que no sea fiable.

Es mejor esperar 15 días a hacerla para asegurarse que hay suficiente cantidad de esta hormona. En caso de hacerse una prueba antes de este periodo de días y dar negativo, es recomendable dejar unos días y volver a hacerla para descartar un falso negativo.

El primer orín de por la mañana tiene más cantidad de hormonas, por lo que es aconsejable realizar el test de embarazo en ese momento.

Cómo hacer un test de embarazo

En el mercado existen diferentes marcas de test de embarazo. Cada uno tiene unas instrucciones específicas que deben de seguir. Pero todas ellas suelen funcionar mediante una tira reactiva que detecta la hormona HCG. Para ello, la punta del test de embarazo donde se encuentra la tira reactiva debe estar en contacto con la orina unos segundos. Tras esto, debemos volver a poner la tapa al test para que no entre en contacto con bacterias.

El tiempo de espera para saber los resultados no es muy largo, suele ser de varios minutos, y en las instrucciones del producto debe venir indicado.

Cada test de embarazo indica el resultado de una forma diferente. Pero en la mayoría de casos, el embarazo viene reflejado mediante dos rayas y la no fecundación viene reflejado mediante una raya.

Para evitar que el producto pueda darnos pruebas erróneas, es mejor comprar el test de embarazo directamente cuando se quiera usar o utilizar los que tenemos en casa pero siempre revisando la fecha de caducidad.

Fiabilidad de los test de embarazo

En cada test de embarazo viene en las instrucciones marcado cuánta precisión y fiabilidad tiene ese test. En la mayoría de los productos y marcas la efectividad es del 99%. En caso de que una no se encuentre cómoda haciéndolo en casa, se puede acudir al médico para realizar la misma prueba de orina, cuyos resultados serán inmediatos, o un análisis de sangre, cuyos resultados tendremos que esperar varios días.