“Mamá, papá, me aburro”. Esta es quizá una de las frases que más miedo nos da escuchar de la boca de nuestros hijos. Y ahora que vienen las vacaciones de navidad, sabemos que la van a pronunciar muchas veces. No tienen colegio, ni extraescolares… Las horas libres abundan y las posibilidades de aburrimiento se multiplican.

Como dice Kim John Payne, de Simplicity Parenting, vivimos que nuestros hijos se aburran como “un fracaso personal”, tal vez porque nos encontramos en una sociedad obsesionada por hacer y no parar, lo que nos lleva a tener una lista hecha de actividades para anticiparnos a este "problema".

Bien, pues rompe la lista porque estas navidades queremos proponerte que dejes que tus hijos se aburran. Sí, porque aburrirse tiene múltiples beneficios para los niños, y queremos que estas navidades los descubran.

Beneficios del aburrimiento para nuestros hijos

Hemos preguntado a cuatro expertos sobre los beneficios del aburrimiento para nuestros hijos, y esto es lo que nos han dicho:

El aburrimiento desarrolla la creatividad

Como nos dice siempre el psicólogo Rafa Guerrero, "el aburrimiento es la antesala de la creatividad. Si no permitimos que nuestros hijos se aburran, no les damos la oportunidad de que pongan a desarrollar su creatividad". Y es que, si siempre que se aburren, les damos inmediatamente algo qué hacer, es imposible que piensen formas alternativas de entretenerse por sí mismos.

El aburrimiento fomenta la autonomía

"Rescatar a nuestros hijos del aburrimiento no es bueno, porque no les estamos dando la oportunidad de pensar ellos solitos cómo llenar ese vacío. Si nunca pueden decidir qué hacer con su tiempo libre, ¿cómo van a aprender a gestionarlo?", nos dice el psicólogo Alberto Soler, que considera que somos los adultos "los que proyectamos en ellos nuestra intolerancia al aburrimiento. Esa intolerancia se ha agudizado desde que tenemos el telefonito inteligente. Nos ha invadido un horror al vacío en el que no podemos estar más de medio minuto sin estar ocupados en algo", como cuando sacamos el móvil mientras esperamos el autobús, por ejemplo.

El aburrimiento choca con la sobreprotección

Nuestro miedo al aburrimiento de nuestros hijos tiene mucho de sobreprotección y de persecución de un ideal de perfección en la educación de nuestros hijos, tal como lo ve la periodista y autora de Hiperpaternidad: «En esta carrera por lograr el súper-hijo nos cargamos la infancia: el tiempo para jugar y para aburrirse y la adquisición de otras habilidades que también son básicas en la vida». Y es que, nos decía Eva, "la educación no solo es la adquisición de conocimientos puros y duros, también es la formación de un carácter para implementarlos (que incluye aprender a tener paciencia, capacidad de esfuerzo, empatía, curiosidad, tolerancia a la frustración…)", y, claro, también aprender a aburrirse.

El aburrimiento les prepara para la vida

El primer Defensor del Menor advierte de la tendencia de los padres y madres a buscar la felicidad y la alegría de los hijos por encima de todo: “Educar para que mañana los niños sean felices no es real, no es verdad. Las pérdidas y las incomprensiones son parte de la existencia. Nuestros niños tienen que aprender a aburrirse, a manejarse en la soledad. Creo que esta sociedad exige a la vida mucho más de lo que la vida le puede dar”.

Cuando tu hijo te diga que se aburre, prohibido darle una tableta o un móvil

En la época en la que vivimos, en la que la tecnología está por todas partes, no es raro ver a madres y padres acudiendo a ella cuando sus hijos alertan de que se aburren.

"Si siempre que nuestro hijo se aburre, calmamos su aburrimiento con un elemento externo (móvil, tableta, videojuego...) no les estamos enseñando a calmar ese aburrimiento por sí mismo, con elementos internos y, cada vez que se aburra, necesitará recurrir al móvil", nos alerta el psicólogo Rafa Guerrero.

Claves para gestionar el aburrimiento de nuestros hijos

Está claro que, cuando nuestros hijos se aburran, van a venir a decírnoslo para que seamos nosotros quiénes les saquemos de ese aburrimiento. En ese momento, te proponemos que hagas cuatro cosas:

No sacar el salvavidas

Nadie muere de aburrimiento y no es muy positivo que les rescates de esa sensación. Y por salvavidas nos referimos a tus dotes de animador sociocultural, tu catálogo de soluciones o incluso las pantallas.

Ver el lado positivo del aburrimiento.

Si vivimos el aburrimiento como un problema o como una pesadez o tenemos miedo, como dice Alberto, de que nos la líen, tal vez nuestros hijos verán el aburrimiento como un problema difícil de solucionar. Sin embargo, si les transmitimos que el aburrimiento es una oportunidad para pararse y pensar qué quiero y puedo hacer con mi tiempo, seguramente lo verán de otro modo.

Transmitir confianza en que podrán encontrar algo interesante que hacer

Muchas veces vivimos el aburrimiento de nuestros hijos como la obligación de sacarlos de ahí y, por lo tanto, los sobreprotegemos. Pero si pensamos que son ellos los que saben, mejor que nadie, qué hacer con ese tiempo y cómo divertirse, si les transmitimos el mensaje de que ellos pueden gestionar su tiempo, seguro que sentiremos menos presión y haremos a nuestros hijos más autónomos.

Vivirlo como una oportunidad para conectar y ser creativos.

La unión hace la fuerza, y también contra el aburrimiento. Seguro que juntos se os ocurren muchos juegos, muchas actividades que realizar juntos o mucho por inventar.