Hay muchos actos cotidianos que hacemos sin darnos cuenta, que parecen inofensivos y lo que hacen es perpetuar estereotipos. Vamos a poner 5 ejemplos que fomentan la desigualdad y que hemos visto todos más de una vez:

Uniforme: faldas para las niñas, pantalones para los niños

A simple vista dices “¿Qué más da?”, pero no da lo mismo. Piénsalo, con una falda, la niña puede hacer menos cosas, está menos cómoda y más limitada para jugar, y eso ya le marca una forma de comportamiento. Las niñas tienen que ser más tranquilas, más cuidadosas… Con una falda no puedes jugar al fútbol o tirarte al suelo para coger el balón.

Poner pendientes a las niñas al nacer

Puedes pensar que les ponemos pendientes porque nos gusta, y puede ser cierto, pero en realidad nos gusta porque es lo que ha establecido la sociedad, y es una manera de marcar a la niña.

En relación al ejemplo anterior está el tema de los colores

rosa para las niñas y azul para los niños. Como nos explicaba Alba Alonso en una entrevista, “los colores no son el problema. El verdadero problema reside en las asociaciones que les damos a esos colores respecto a ciertos roles. ¿Por qué el rosa siempre se asocia a dulzura, belleza, tranquilidad, maternidad, tareas domésticas…? Eso es lo peligroso, porque si solamente dirigimos este color hacia las niñas, les estaremos metiendo en un único mundo donde puede que encajen, o puede que no. Y por extensión estaremos limitando a los niños (varones) del disfrute de muchísimos campos, al considerarlos “solo de niñas”. Con los tonos “no-rosas”, ocurre algo parecido. Las niñas se quedarán sin explorar universos maravillosos como las ciencias, la robótica, o la programación, ya que los únicos que aparecen representados en esos terrenos son niños”.

Juguetes: superhéroes para ellos y princesas o muñecas para las niñas

“Es que a mi hija le encantan las muñecas”, claro, seguro que le encantan, pero porque ¿a cuántos niños ha visto con muñecas? ¿Quién le habla de muñecas en general, los hombres o las mujeres? En los anuncios, en los catálogos de juguetes… ¿cuántos niños salen jugando con muñecas? Inofensivamente y por inercia, la sociedad impone que los chicos jueguen con superhéroes y coches, y las niñas, con princesas y muñecas. Y esto sigue marcando la desigualdad y reafirmando los roles clásicos: los niños tienen que ser fuertes, valientes, duros (como los superhéroes) y las niñas, dulces, educadas, tranquilas (como las princesas).

¿Qué sucede cuando llega Carnaval o el festival del cole y el niño se quiere disfrazar de princesa?

Muchas veces se prohíbe porque “el niño se tiene que poner un disfraz de un personaje masculino” . Pero, como nos decía Alba Alonso, “¿por qué te tienes que disfrazar de un personaje del mismo sexo? Por esa regla de tres, no podríamos disfrazarnos de perro o mesa porque es un animal o un objeto, y nosotros no lo somos”. El problema está en que, como añadía la profesora, “la gente no tolerante tiene miedo de que su hijo, por disfrazarse de princesa, pueda cambiar su orientación sexual. Su sexualidad no va a cambiar porque se ponga un disfraz o se pinte las uñas”.

En cambio, si es una niña la que se quiere disfrazar de un superhéroe, por ejemplo, no hay tanto problema porque, como explicaba la responsable de RealKiddys, “eso es ‘subir de categoría’. Pero si un niño quiere ir de Elsa (Frozen) o de princesa está bajando de categoría. Lo femenino se considera inferior”.

Estereotipos de género hay muchos, estos son solo unos ejemplos que fomentan la desigualdad. Estos estereotipos no tienen en cuenta ni nuestros gustos, ni nuestras capacidades, ni nuestros deseos individuales, sino que son fruto de la sociedad y se perpetúan. Lo que tenemos que hacer es educar a nuestras hijas y a nuestros hijos en la igualdad y en el pensamiento crítico, para que sean capaces de reflexionar, de detectar las desigualdades y sepan identificar los numerosos ejemplos de machismos que se dan en la publicidad, en los cuentos o en la música.

Por lo menos que sean conscientes y sepan verlo para que no lo reproduzcan cuando sean mayores. Y por otro lado tenemos que educar en la tolerancia, para que no haya discriminación ni risas porque un niño vaya disfrazado de princesa o de Minnie, o porque una niña no lleve pendientes. Por un mundo más igualitario y tolerante.