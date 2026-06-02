Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
La exalumna del IES Alhakén, que obtuvo un 13,975 en la Selectividad de 2022, recomienda organización y no darse un atracón de estudio a última hora para afrontar las pruebas
Araceli R. Arjona
Carmen García es exalumna del IES Alhakén y pertenece a la generación que en 2022 hizo las pruebas de Selectividad, donde obtuvo una de las notas más altas, un 13,975. Gracias a esa nota pudo acceder al doble grado de Relaciones Internacionales y Traducción en la Universidad Pablo Olavide como ella quería, donde ahora estudia tercer curso. «Fue una locura porque ese año todas las notas de corte estaban por las nubes», recuerda, «si no hubiera sacado esa nota habría sido complicado tener plaza aquí».
Cuando mira hacia atrás, siente que ha superado otras pruebas mucho más difíciles que esa, pero entiende perfectamente los nervios de los que están a punto de examinarse porque «es un momento decisivo para tu futuro, del que depende que puedas estudiar lo que quieras o no y si te sale mal es una faena».
Controlar la situación «es complejo porque llegas a junio muy cansado de todo el curso y eso pesa mucho», pero al verlo con perspectiva sabe que «los exámenes de Selectividad no fueron los más difíciles», que hubo otros durante el curso que fueron mucho peores. Esos días entendió que «si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes». Recomienda a los estudiantes «organizarse bien, intentar llevarlo todo controlado para que en el examen no haya sorpresas, hacer otros exámenes y dejar el último día para un repaso rápido y poco más, el atracón de última hora no ayuda». Ella fue «sin tila, sin café ni nada», recuerda, «fui con lo justo, el boli, el DNI y la botellita de agua».
"Intentas darlo todo para llegar al 10"
La dinámica de estudio que aprendió en Bachillerato y de cara a la PAU le han servido para afrontar la carrera. «Aquí intentas darlo todo para llegar al 10 y si te lo propones, a lo mejor no consigues el 10, pero sí un 9». Eligió Traducción y Relaciones Internacionales por la primera parte, pero es la segunda la que más le está enganchando. «Ojalá pueda trabajar en algo relacionado con la diplomacia con oposiciones... ya se verá». Hasta ahora, lo mejor de la universidad, «el Erasmus en Alemania, conocí a mucha gente y aprendí un montón»
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