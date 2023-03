«El PSPV defiende el mejor proyecto para la mayoría, sin ruidos ni estridencias»

Viene del municipalismo que más foguea, el de ocuparse de la cartera de Urbanismo en la capital de la Plana y ocupa la presidencia de la Autoridad Portuaria de Castelló desde septiembre del 2020, cargo que dejará a finales de mes para entrar de lleno en el trabajo de candidato del PSPV como cabeza de lista a Les Corts Valencianes y ungido por el president Ximo Puig como referente de la formación en la provincia. Rafa Simó, como buen matemático, tiene muchas cosas claras. Entre otras, su vocación de hombre de partido y su convicción de que el proyecto socialista es «el mejor» para la mayoría, remarcando que lo es «sin ruido ni estridencias» en contraposición a opciones menos centradas. Imprime esa impronta serena también a los objetivos de su nueva tarea en ciernes, asegurando que será reivindicativo cuando lo considere «oportuno», sin renunciar ni por asomo a la defensa del ideario progresista de su partido tal y como está concebido.

Sin embargo, sigue siendo tajante en relación con cuestiones como la crisis por la que atraviesa el sector cerámico al afirmar que si el Estado no soluciona los problemas de las empresas es que no está ayudando. Enarbola el concepto de responsabilidad y puntualiza que debe acompañar a toda demanda, al tiempo que asegura que dejará la dirección de PortCastelló con la aspiración de haberla preparado para que el equipo que le suceda pueda completar los proyectos.

--Ha sido elegido para encabezar la lista del PSPV por Castelló a Les Corts ¿cómo aborda el reto ante unas elecciones que se prevén tan reñidas?

-Con mucha ilusión y con la fuerza que otorga tener el apoyo del partido y del president Ximo Puig. Estoy convencido de que la sociedad valenciana respaldará el trabajo realizado a lo largo de estos ocho años en los que todos los indicadores, económicos y sociales, están mejor ahora que en 2015. En Castellón nuestro objetivo es mejorar el resultado de 2019, para ello cuento con la fuerza municipalista de nuestra provincia y ya estamos trabajando los integrantes de la lista junto a Samuel Falomir y la ejecutiva provincial.

--¿Esperaba la llamada del secretario general de su partido y president, Ximo Puig, para situarle como uno autonómico?

--Siempre he pensado que estos puestos ni se esperan, ni se piden, ni se rechazan. Me considero un hombre de partido y como tal uno siempre debe estar disponible y preparado para lo que el partido considere que pueda aportar. Tanto cuando surgieron los primeros rumores como cuando el president me comunicó su confianza en mí, estaba centrado en mis tareas como presidente de PortCastelló y en ello sigo hasta que se produzca mi cese.

--Puig ya ha dicho que le ve como conseller en un tercer Botànic si se logra ¿qué Conselleria es la que más le gustaría dirigir?

--No creo que estemos en ese momento. Sinceramente, ahora mismo solo me importa sacar el mejor resultado posible en Castellón y ayudar a que Ximo Puig vuelva a ser president de la Generalitat, con Botànic o sin él, porque la ciudadanía debe decir su palabra el 28 de mayo. Creo que el PSPV propone y defiende el mejor proyecto para la mayoría de la sociedad valenciana y castellonense, sin ruidos ni estridencias. Así es como se hace buena política y como debería ser el ambiente político. Si conseguimos ese objetivo, estaré preparado para cualquiera que sea el cometido que tenga que realizar, sea cual sea el puesto y sean cuales sean las competencias.

--Para usted supone el salto de la política local a la autonómica, con el importante paréntesis de la gestión de PortCastelló, ¿cuánto tiene de reto?

--Encabezar y defender el proyecto del president en su provincia supone un reto tremendo y muy ilusionante. Creo que puedo aportar mi experiencia tanto en la política local como en la gestión portuaria. El municipalismo curte muchísimo y la visión empresarial que me han aportado estos casi tres años en el puerto me servirán para afrontar esta nueva etapa.

--Será la voz de la provincia en València, toda vez que el secretario general ya le ha señalado como referente socialista en Castellón ¿será reivindicativo desde un territorio que no pocas veces queda olvidado?

--En los últimos años el Govern del Botànic se ha volcado con la provincia de Castellón y los presupuestos y las obras ejecutadas o iniciadas así lo demuestran. El último presupuesto elaborado por el PP en 2015 destinaba 52 millones de euros en inversiones para nuestra provincia, frente a los más de 177 millones de euros que destina el Botànic para este año. También sé de primera mano que a algunas de las inversiones privadas que han acabado apostando por instalarse en la ciudad de València, la Generalitat les ofreció primero instalarse en Castelló. Que algunos proyectos que no dependen totalmente de la administración pública no acaben en nuestra provincia no significa que el gobierno autonómico no trabaje para que eso sea así. Dicho esto, quien me conoce sabe que me caracterizo por decir lo que pienso y por defender lo que considero justo. Seré reivindicativo cuando lo considere oportuno y también pondré mi granito de arena al proyecto progresista que merece esta provincia. No entiendo la reivindicación justa sin la responsabilidad individual que se demuestra a base de trellat y trabajo.

--De llegar a un tercer Botànic, con el PSPV al frente, ¿qué le debe a Castellón el Ejecutivo autonómico? ¿cuáles son las necesidades más inmediatas?

--Tenemos grandes retos en marcha que hay que culminar o impulsar en la próxima legislatura: la puesta en marcha del edificio de Borrull, la rehabilitación y apertura del edificio de Correos, la construcción de los nuevos conservatorios, la finalización de la Ronda Oeste de la capital, el bulevar de la Plana, el desarrollo de la zona de actividades industriales del aeropuerto para crear un nuevo polo industrial, empresarial y logístico, etcétera. Y no podemos olvidarnos de la mayor inversión que va a realizar la Generalitat valenciana en nuestra provincia: el nuevo Hospital General Universitario de Castellón, con un presupuesto inicial de más de 240 millones de euros. Aunque parezca mentira, sería muy fácil retroceder y perder logros ya conseguidos como la gratuidad de los libros de texto en las escuelas, la fortaleza del estado del bienestar, la protección mesurada del territorio o la dignidad política como eje reputacional fundamental, entre otros. La evolución del empleo ha sido positiva pero queremos que siga mejorando. Roma no se hizo en un día ni la provincia se soluciona en ocho años por mucha voluntad y mucho trabajo que se pongan encima de la mesa.

--Como candidato socialista ¿cómo valora la manera en que se están resolviendo cuestiones como la grave crisis de costes energéticos en la cerámica? Se siguen reclamando ayudas del Estado que no llegan, pese a las promesas.

--La crisis cerámica ya va más allá del tema energético y eso es lo más preocupante. Se han perdido ya mercados y se sigue perdiendo competitividad. Ante esta situación siempre he sido muy claro, si la propuesta del Estado no soluciona los problemas del sector, no son ayudas. Si no ayudan, no las podemos llamar ayudas. Espero que desde Madrid sean sensibles a la importancia que tiene para nuestra provincia el sector y respondan de manera ágil y eficiente a unas reivindicaciones que son justas. Por otra parte, hay que poner en valor el compromiso personal del president de la Generalitat con el clúster cerámico. Desde el primer momento el Consell ha estado al lado del sector, escuchando sus necesidades y haciendo suyas sus demandas. Esta misma semana se ha llegado a un acuerdo con la patronal para destinar 100 millones de euros al sector a través de un sistema de préstamos bonificados con unas condiciones muy ventajosas.

--El campo sanitario es otro sector con serios problemas y protestas constantes por parte de sus trabajadores también en Castellón ¿por dónde deben ir las soluciones a las dificultades?

--Conozco la situación porque mi mujer es sanitaria. Viví muy de cerca lo que tuvieron que sobrellevar durante toda la pandemia y les debemos mucho más que los aplausos en los balcones. Hay problemas estructurales que son innegables pero este Consell les está haciendo frente, y la apuesta por la sanidad pública en nuestra provincia se demuestra con un dato irrefutable: Ximo Puig ha multiplicado por 20 las inversiones sanitarias en Castellón respecto al último año del Partido Popular en el gobierno autonómico. En cuanto al personal, hay 1.204 trabajadores más en la sanidad en Castellón que en 2015, un 18% de incremento, y hay 261 médicos más en la provincia, un 15% más. Ahora mismo tenemos 2.027 médicos contratados. El proyecto del nuevo Hospital General Universitario de Castellón con una inversión histórica, la apertura del edificio oncológico del Hospital Provincial, la construcción de nuevos centros de salud en Castelló, la Vall, Moncofa, Vinaròs o Vilafamés, la adjudicación de 11 equipos de alta tecnología para la mejora del diagnóstico y tratamiento por un valor de 12,5 millones o los acuerdos alcanzados con la mayoría de sindicatos por el conseller Mínguez sobre las mejoras en atención primaria son sólo algunos ejemplos de la gestión que se está realizando y que demuestran que el Consell se preocupa y ocupa por Castellón y por los sanitarios castellonenses. El diálogo y el pacto social ha sido y seguirá siendo una de las señas de identidad de las políticas de Ximo Puig.

--Está en el aire que las elecciones municipales y autonómicas serán la antesala de las generales ¿con qué expectativas se mueve cara a las urnas que decidirán Les Corts? ¿hasta qué punto influirá el resultado cara al Congreso?

--La ciudadanía diferencia cada vez más su voto según la cita electoral. Estas serán unas buenas elecciones para el PSPV porque donde hemos gobernado la vida de las personas ha mejorado, los gobiernos progresistas liderados por socialistas sientan bien a la mayoría de la ciudadanía y lo podemos ver tanto en la Generalitat como en muchos municipios de nuestra provincia.

--Dejará la presidencia de la Autoridad Portuaria de Castelló este mes ¿cuál es su balance de su gestión al frente de la infraestructura? ¿lo mejor? ¿lo peor?

--El balance en términos generales es positivo. Cuando llegué me encontré algunos problemas -habituales y cíclicos en los puertos-- que pudimos contener, continuamos con los proyectos que venían con buena dinámica e impulsamos otros nuevos que van a definir el PortCastelló del futuro: el proyecto Octopus, la atracción de nuevas industrias, la marca Al Port, la rehabilitación del edificio de la Comandancia de Marina o la nueva conexión viaria entre dársenas. Lo mejor es que creo que tanto mi antecesor, Paco Toledo, como yo, hemos demostrado que desde la Autoridad Portuaria se pueden, y se deben, hacer muchas cosas y que la proactividad debería ser una cualidad esencial para cualquier presidente de PortCastelló. Una infraestructura con esta importancia para nuestro territorio y una administración tan respetada como es la Autoridad Portuaria no puede permitirse ser gestionada por inercia y debe ser liderada con gestión y con visión política. Política de la buena y productiva, no partidista. Solo así podremos sacarle el máximo partido a un factor diferencial para nuestro territorio como es el puerto. Sin ninguna duda, lo peor fue el accidente del Nazmiye Ana. Fueron las peores semanas de mi vida. Nadie está preparado para responder ante una tragedia así y afortunadamente toda la comunidad portuaria nos mantuvimos unidos. Fue una situación que me ha marcado para siempre.

--Le queda poco tiempo al frente el puerto ¿qué prioridades tiene? ¿qué podrá dejar cerrado?

--Hace casi tres años me enfrenté a esta misma pregunta cuando dejé el Ayuntamiento. Ahora veo que proyectos como el Plan General, Pirecas, la apuesta por el transporte público o la mejora de los servicios públicos son proyectos que dejé sin finalizar pero que mis compañeros han seguido trabajando. Por eso creo que esto no va de cerrar proyectos sino de dejar a quien venga detrás buenos proyectos en los que seguir trabajando. Así encontré algunas iniciativas y con esa visión voy a trabajar las próximas semanas. No entiendo la gestión pública y el servicio público como planes con un cierre marcado sino como una continua aportación de quien tenga el honor de tener un puesto de responsabilidad como este. H