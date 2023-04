El foco en lo local y desde casa. El president de la Generalitat y secretario general del PSPV, el morellano Ximo Puig, se presenta por Valencia a las elecciones del próximo 28 de mayo, pero en esta precampaña que cobra intensidad ha optado por ponerse en marcha desde territorio cercano.

Puig inició este martes en Benicarló su gira En todas las plazas con una apuesta por «reforzar la alianza municipalista con todos los ayuntamientos». Puso en valor la gestión propia pero también incluyó a los socialistas de los que se rodeó en este primer acto de la ruta.

«Juntos hemos creado un proyecto de reconstrucción y oportunidades para la Comunitat », dijo, al tiempo que agradeció «el trabajo que todos los alcaldes, alcaldesas y concejales habéis realizado en vuestros municipios» que, apuntó, «ha sido fundamental para fortalecer el proyecto socialista y mejorar la vida de la gente».

En este sentido, el president Ximo Puig recordó que los socialistas quieren «seguir gobernando para la mayoría». Aunque centrado en un discurso alejado de la crispación, no eludió las referencias de lo que considera el contraste con lo ocurrido antes de su llegada al Palau. «Con nuestro trabajo hemos devuelto la decencia a la política y trabajado conjuntamente con todas las instituciones, gobernara quien gobernara en ellas; ahora necesitamos continuar avanzando hacia nuestro gran objetivo que es el pleno empleo para que toda la sociedad tenga un proyecto de vida digno».

«Hemos devuelto la decencia a la política y trabajado con todas las instituciones gobernara quien gobernara en ellas»

En relación con uno de los temas estrella de esta precampaña, la vivienda, el secretario general del PSPV insistió en que la próxima legislatura será la «de la vivienda con un gran acuerdo entre iniciativa privada y ayuntamientos para que todas las personas puedan tener acceso a una vivienda».

Por otra parte, lanzó su crítica al PP, sin mencionarlo de forma explícita, al señalar que «nada tiene que ver la salida de la crisis que se ha producido ahora con la que se vivió anteriormente con la derecha donde se recortaron derechos y servicios públicos», dijo.

Puig aseguró que «la respuesta ha sido radicalmente diferente, ahora se han aumentado los servicios públicos no se han recortado, no se han subido los impuestos sino que se han bajado pero de verdad, no como la derecha que promete bajar impuestos y cuando gobierna los suben».

El socialista quiso hacer también un guiño a Els Ports Maestrat, de la que dijo que «es una tierra trabajadora, ilusionada y que hace posible que toda la Comunitat Valenciana siga creciendo».