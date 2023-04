Mazón propone bajar impuestos un 70% en municipios en riesgo de despoblación

Carlos Mazón Guissot, casado, con dos hijos y residente en Alicante, donde preside la Diputación, cargo por el que recibe «3.700 euros limpios» como él mismo declara, es abogado y defensor del optimismo: «Es mejor sonreir que llorar. Por mal que vayan las cosas, siempre hay un camino».

Estos son los rasgos más personales revelados en la entrevista dirigida por su directora, Loles García, que la televisión de Mediterráneo, Medi TV emitió este jueves con el líder del PPCV y candidato a presidir la Generalitat valenciana.

Cuidar el territorio

El encuentro fue en Azuébar, un municipio de interior y que fue especialmente azotado por uno de los incendios de los últimos años. En este escenario, Mazón habló no solo de prevención y gestión de los montes, sino de su receta para frenar el proceso de vaciado de los pueblos más pequeños en Castellón. Entre las propuestas, está «un régimen fiscal especial en clave de despoblación, de manera que en vez de pagar un 10% al comprar una casa en uno de los municipios afectados, pagues el 3%, unas reducciones de impuestos del 70%, para hacer más viable también la apertura de establecimientos de hostelería, o una vivienda, los que sea». Sumó a esta vía la de los tipos súper reducidos para «ayudar a fijar población».

Además de denunciar que el monte «es un polvorín» y reiterar sus peticiones de que se intervenga para mantener el territorio en condiciones que reduzcan el riesgo de incendios, señaló que su plan es «regular la intervención y unificar la gestión», de manera que Emergencias se ocupe de la prevención junto con las tareas de extinción en caso de siniestro. Rechazó la idea de que los propietarios no tengan permiso para actuar en la limpieza y conservación de las zonas forestales y puso en valor que bomberos y dueños de terrenos son los más cualificados para programar la protección.

Cambios fiscales

Otro de los temas clave que abordó el candidato popular a presidir el Consell fue el de la «revolución fiscal» que viene anunciando en los últimos meses, no solo para los 74 municipios castellonenses en riesgo de despoblación, sino para el conjunto de la sociedad, con el foco en esta ocasión en «un régimen fiscal con deducciones de IRPF con cuotas cero especiales para los autónomos y autónomas.

Medidas para el litoral

En cuanto a una cuestión que preocupa, y mucho, en la provincia, la degradación del litoral, Carlos Mazón aseguró que va a ser «reivindicativo». «He estado en Nules y no entendía nada ¿cómo es posible que a esos propietarios no solo no se le cuiden sus playas, ni se les arreglen sus casas, sino que no les permiten arreglarlas con su dinero y se les ha dicho que no pueden intervenir porque se les sancionará», afirmó.

Su propuesta en este ámbito pasa por «una ley puente exprés en la Comunitat Valenciana para evitar transitoriamente todos los perjuicios de la ley estatal» a la espera de su desarrollo. «Esta ley que se han inventado ahora nos obstruye para poder intervenir, proteger, no podemos ni plantear espigones; es una locura».

La cerámica

«Se acabó el olvido. Basta ya de olvido y falsas promesas», sentenció quien aspira a presidir la Generalitat desde el Partido Popular. Carlos Mazón criticó que «llevan dos años diciéndole al sector que iban a ser propietarios de las ayudas europeas y no llegan», cuando «lo último que les ha prometido Puig son créditos que van a tener que devolver», en una situación en la que «el aumento de los costes es «intolerable». El líder del PPCV reprochó también que no se hayan aceptado propuestas de su partido como la concesión de ayudas a fondo perdido o los beneficios fiscales para superar la crisis.

El turismo

«Lo primero que voy a hacer es quitar la ley del impuesto al turismo», que «significa que nos vamos a cobrar entre nosotros mismosdentro de la Comunitat por venir de Valencia a Castellón a pasar un fin de semana». En el ámbito de la promoción, puntualizó que, aunque «está bien la marca Comunitat Valenciana», el resto de las integradas en el territorio también merecen atención y son compatibles y aseguró que en sus años acudiendo a ferias del sector no ha visto a la Generalitat valenciana «hablando de Castellón», aunque salvó de la apreciación al aeropuerto.

Sector primario

Sobre uno de los pilares de la actividad en Castellón, la citricultura --protagonista indiscutible de la actividad agraria-- criticó al Gobierno de España del PSOE: «No entiendo porque la Generalitat no hace hincapié ni reivindicaciones cuando el Ejecutivo está negociando probablemente peor que nunca la nueva política agrícola común». «Hay una necesidad de reivindicación y de pisar con fuerza en Madrid y Bruselas» para resolver cuestiones como el tratamiento en frío para las mandarinas o un mejor trato fiscal y la eliminación del impuesto de sociedades.

En cuanto a la pesca, alertó de que «se va a morir», entre otras razones, por las restricciones a las capturas con rígidas cuotas.

Hacer Comunitat

Desde la defensa de las diputaciones como gestoras del apoyo a los municipios, Carlos Mazón reiteró su diagnóstico de la «carencia» que tiene la Comunitat de «conciencia autonómica». El líder del PPCV propugnó la unión de las tres provincias para aseverar que a eso va a dedicar su tiempo: «Buscar asuntos y desmilitarizarlos de la lucha política». «Hay cuestiones sobre las que no podemos estar tirándonos los trastos a la cabeza», puso de manifiesto.