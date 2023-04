El vicesecretario Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha destacado este sábado en su visita a la capital de la Plana que las próximas elecciones municipales “son las elecciones del cambio para España”. “Si Castellón vota cambio el 28 de mayo con Begoña Carrasco de alcaldesa, Sánchez tendrá sus días contados en la Moncloa”, asegura al tiempo que dice sentirse como en casa, siempre que viene a Castellón.

Y añade: “ Los castellonenses que quieran más de lo mismo, pueden votar al PSOE, a Compromís o a Podemos, pero los que quieran cambio, solo tienen una opción que es sumar sus votos al Partido Popular para que el cambio se pueda producir. El PP con nuestra candidata la alcaldía, Begoña Carrasco, representa la única opción para el cambio necesario en la ciudad, un cambio que, en clave provincial representa Marta Barrachina, quien será la próxima presidenta de la Diputación de Castellón”. Así lo ha manifestado en una atención a los medios de comunicación en la plaza de la Pescadería para después mantener un encuentro con afiliados y simpatizantes en una de las terrazas de este céntrico enclave de la capital.

González Pons ha insistido en que las próximas elecciones municipales son la primera vuelta del cambio para España. “Si el Ayuntamiento repite mayoría, el mensaje que recibirá Pedro Sánchez y Bildu es que se pueden quedar y pueden seguir decidiendo por todos los españoles desde el independentismo amigo de ETA del País Vasco y desde el independentismo catalán. Si el mensaje que reciben es que Castellón ha cambiado, Pedro Sánchez y sabrá que tiene que irse”.

Por su parte, la presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, quien junto al senador Alberto Fabra, también ha acompañado a González Pons en su visita a la ciudad para arropar a la candidata, ha manifestado que el Partido Popular sigue a pie de calle. “Queremos que los castellonenses vean que estamos haciendo una política próxima con el objetivo de solucionar sus problemas reales. Castellón volverá a iluminarse el 28 de mayo de la mano de Begoña Carrasco y de todo su equipo”.

Y sitúa la visita del número tres del PP nacional, Esteban González Pons, como una muestra más de que el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo apuesta por la Comunidad Valenciana y por Castellón. “El PP va a hacer que lleguen las inversiones que Sánchez niega a esta tierra que ha dejado abandonada. Necesitamos que la CV-10 conecte La Jana con Tarragona; necesitamos ayudas a la cerámica con más de 13.000 personas en ERTE y más de 1.000 en ERE y necesitamos ayudas para nuestras costas, para que el turismo vuelva a ser clave en nuestra provincia”, señala.

Por su parte la candidata del PP a la alcaldía de Castellón, Begoña Carrasco, ha manifestado que “Castellón es una gran ciudad pero lleva 8 años en ‘pause’.

Y matiza: “Tenemos un gobierno municipal que no pisa la calle, que no cree en la participación ciudadana, que no escucha los problemas de la gente y tiene a la capital limitada. Desde el PP vamos a poner a Castellón en el mapa de lo positivo. Hoy el centro se asfixia, el comercio se ahoga sin que el gobierno municipal haga nada por impedirlo; los barrios están abandonados y las familias pasándolo muy mal con alza de los precios de todo, por eso, vamos a bajar impuestos y vamos a atender los problemas reales de los castellonenses”, ha dicho.

“El 28-M solo hay dos opciones: o sanchismo, con una alcaldesa que se enorgullece de pertenecer a la ejecutiva de Pedro Sánchez, y el sectarismo que ha caracterizado a su gobierno, o la libertad que representa el Partido Popular. Nosotros vamos a gobernar para todos, tenemos el mejor proyecto y el mejor equipo para llevarlo a cabo. Vamos a construir, entre todos, el Castellón de todas las personas”, concluye Begoña Carrasco.

La visita del vicesecretario Institucional del PP ha continuado en el Raval Universitari apoyando y colaborando en la fiesta benéfica, organizada por la asociación de vecinos, a beneficio de la asociación Marta y María CLN6. Una asociación que tiene por objetivo dar a conocer y avanzar en la investigación de esta enfermedad rara que padecen dos niñas y hermanas de Castellón.

Más tarde se ha trasladado al barrio de San Agustín y San Marcos con motivo de la inauguración de su tradicional Feria de Abril, donde ha podido degustar la paella monumental junto a más de 500 vecinos.