Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don ANDRÉS MARTÍNEZ CASTELLA

2. Doña MARÍA JESÚS ALBIOL ROCA

3. Don MIGUEL FRANCISCO CASTELL ROVIRA

4. Doña MARÍA DOLORES BAYARRI GONZÁLEZ

5. Don RAMÓN SIMÓ GONZÁLEZ

6. Don JORGE ROVIRA PEÑA

7. Doña LIDIA MARÍA HERRERO OSORIO

8. Don JOSÉ MARQUÉS SIMÓ

9. Doña MARÍA COLOM GAGO

10. Doña ALEJANDRA MARTÍN CHETO

11. Don MIGUEL ALBIOL SERRAT

12. Doña SANDRA FERNÁNDEZ BOSCH

13. Don MANUEL ROCA AYZA

Suplentes

1. Doña LETICIA MARÍA GASENI PLANES

2. Don JUAN CARLOS SÁNCHEZ COLCHON

3. Doña MARÍA SEGORBE AYZA

4. Don ELOI TSEDEK DOMENECH BORRÁS

5. Don RAMÓN FERNÁNDEZ MARTÍ

6. Doña MARÍA FRANCISCA GUZMÁN MARTÍNEZ

7. Don VASILE COSMIN NEGRU

8. Doña DANIELA MARIANA TANT

9. Don SERGIO VIZCARRO LARA

10. Don JOSÉ LUIS CHIVA CABEDO

Candidatura núm.: 2. VOX (VOX)

1. Don LUIS GIL ROCA

2. Don JUAN ANTONIO BOIX SERRAT

3. Don ANTONIO CURTO GUAL

4. Doña CLARA EUGENIA PALACIOS CLIMENT

5. Doña NURIA GIL ROCA

6. Don SERGIO GALICIA GOMEZ

7. Doña VANESA BELTRÁN GARCIA

8. Doña MARÍA DRAGO ALBIOL

9. Doña VERÓNICA MARIA CABRERA NAVARRO

10. Don MIGUEL MEDINA PADILLA

11. Don PASCUAL BAYARRI CUBELLS

12. Doña NOELIA ALCAIDE RABANAL

13. Doña MARÍA ELENA LÓPEZ TEJADA

Suplentes

1. Don CARLOS PINEDA MARTÍNEZ

Candidatura núm.: 3. COMPROMÍS PER PEÑISCOLA: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER

GUANYAR)

1. Don JUAN IGNACIO CARRASCO ROIG

2. Doña LYS GIMENEZ RECHE

3. Doña ALEXA ALBIOL GAS

4. Don SANTIAGO CASTILLO PARIS

5. Don AXEL NOEL MONFORT I CANO

6. Don VICTOR BLASCO BARRACHINA

7. Doña EVA MARIA ROPERO I GAGO

8. Doña FÁTIMA FRAIZ FERNANDEZ

9. Don CARLOS CARRASCO ROIG

10. Doña CARLOTA SORIA QUINTAS

11. Don RAFAEL TRIGO PASCUAL

12. Don VICTOR MANUEL JIMENEZ NAVAS

13. Doña AGUSTINA ROIG OMS

Suplentes

1. Don MIGUEL CERVERA LLEONART

2. Don ALEXIS LAHOZ VILAMAJÓ

3. Doña MONICA CASAS NAVAS

Candidatura núm.: 4. PEÑISCOLA LIBRE Y PRÓSPERA (PNLYP)

1. Don FERMÍN RAYA ALBALADEJO

2. Doña MARIA DEL CARMEN GÓMEZ ESPINOSA

3. Don JORDI TOMAS FERRANDO

4. Doña DAVINIA RODRIGUEZ RUANO (Independiente)

5. Don FRANK F. WIDAL LAHUERTA (Independiente)

6. Doña MARIA ISABEL LOPEZ DE LOS MOZOS GARCIA (Independiente)

7. Don MIGUEL JOSE TEJEDOR GÓMEZ (Independiente)

8. Doña MARÍA LUISA RAMOS DOMÍNGUEZ (Independiente)

9. Don ISAAC BALTANAS MONTES (Independiente)

10. Doña NURIA PARADAS CABALLERO (Independiente)

11. Don RICARDO DARIO ARNAU FERNANDEZ (Independiente)

12. Doña MELODY RAYA ALBALADEJO (Independiente)

13. Don EDGAR VALLVE GÓMEZ (Independiente)

Suplentes

1. Don FELIX RODRIGO SERRANO (Independiente)

2. Doña LAIA COMES GARCIA (Independiente)

3. Don MARCOS BURGOS GARRIDO (Independiente)

Candidatura núm.: 5. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don QUEREMON RIBA GUZMAN

2. Doña MONICA HERRERA BALAGUER

3. Doña ISABEL ESBRI NAVARRO

4. Don JOSE MARIA LOPEZ RUIZ

5. Doña NATALIYA PRIKHODKO SNIMSHIKOVA

6. Don HASSAN RIDMY BEN BOUCHAIB

7. Doña ANTONIA SERRAT SIMO

8. Don HECTOR DAVID CORTES MARTIN

9. Doña MARIA LOURDES BAILA NERI

10. Don OUTMAN DIB EL FATH

11. Doña MARIA CARMEN JOSEFINA BERENGUER IBARRECHE

12. Doña LOLA SISTERNAS RUIZ

13. Don FRANCISCO AGUSTIN GALAN SIMO

Suplentes