El Partido Popular puso el foco este lunes en la mejora de la sanidad como la principal prioridad para la provincia de Castellón en el acto central de campaña antes de las elecciones del próximo 28 de mayo.

Una cita que congregó a más de 200 personas en la plaza de les Aules de Castelló, junto a la Diputación Provincial, cuyo gobierno aspira a recuperar el PP en la cita con las urnas del domingo.

El candidato popular a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, hizo hincapié en su compromiso de «una gestión eficaz y gratuita de la sanidad pública», lanzando propuestas como «blindar las listas de espera para que no superen los 50 días y no más de 48 horas para ser atendidos en Atención Primaria».

«Es necesario el cambio en Castellón para acabar con las listas de espera», proclamó Mazón, quien defendió que «no es que no me interese la educación, las infraestructuras o las políticas turísticas, pero un gobierno no aprueba el examen si tiene una sanidad cómo está actualmente».

«No puede ser que del Hospital General solo hayan presentado una maqueta que no está ni en presupuestos», incidió el candidato a liderar el Consell. «El PP es el único partido capaz de cambiar el rumbo de esta comunidad porque me comprometo a que ni única prioridad sean los 5 millones de valencianos, porque voy a defender sus intereses y a pelear lo que por justicia nos toca», sentenció.

Referencia

La cita también contó con la intervención del cabeza de lista a Les Corts por Castellón, Alberto Fabra, quien invitó a «hacer que Castellón vuelva a tener la fuerza que todos sabemos que tenemos y necesitamos», abogando también porque la Comunitat Valenciana «sea referencia en España» en «atención a las personas», haciendo mención a otras comunidades autónomas donde gobierna el PP como Madrid o Galicia. «Tenemos que trasladar un mensaje de esperanza, ilusión y también de cambio», señaló.

Finalmente, una indisposición impidió a la presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, participar en el mitin. No obstante, la candidata a la alcaldía de Castelló, Begoña Carrasco, explicó que el acto tuvo lugar junto a la Diputación porque «Barrachina va a ser su próxima presidenta, la primera mujer en serlo», dijo la aspirante a la alcaldía de la capital.

Carrasco, aunque incidió también en mejorar la sanidad y en la construcción del nuevo Hospital General, se comprometió a «no empadronar a ningún okupa, recuperar el bilingüismo en Castellón, apoyar a los jóvenes o crear más plazas en residencias de mayores». «Castellón ha de volver a ejercer su capitalidad, es la hora del cambio», añadió.

«El 28 de mayo, hay que elegir entre sanchismo o cambio. Entre sectarismo o libertad. El PP es la única alternativa para que los violadores no estén en las calles, para que los etarras no sean socios preferentes del Gobierno o para que los malversadores estén en la cárcel», concluyó Carrasco.