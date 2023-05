«Chocamos con el PSPV cada vez que planteamos un debate que afecta a las estructuras de poder»

¿Cuáles son las prioridades en el proyecto que encabeza?

Hay necesidades fundamentales que tienen que estar en el centro del nuevo Gobierno autonómico. Hay muchas personas que no pueden llenar la nevera, familias que están comiendo basura por el incremento del precio de los alimentos. Es urgente crear una red de supermercados públicos y seguir bajando el precio de la luz. También hay desabastecimiento de medicamentos básicos en las farmacias de la Comunidad Valenciana.

La vivienda se ha situado en el centro del debate político...

Lo primero que quiero es darle la bienvenida a las demás formaciones a las políticas de vivienda. Han estado ausentes los últimos cuatro años. Ahora que llegan las elecciones, el PSPV se pone la chaqueta de pana y hace propuestas sobre materias en las que nosotros llevamos años trabajando. El debate real es si se va a intervenir o no el mercado inmobiliario para regular los precios. La derecha ya ha dicho que no lo va a hacer y el PSPV y Compromís se resisten a entrar. Nosotros vamos a limitar al 2% las plazas de alojamiento turístico en las zonas tensionadas.

Ustedes han dirigido la conselleria y en el caso de Alicante, por ejemplo, no se ha construido vivienda social...

Se han puesto en marcha diferentes promociones públicas y proyectos de regeneración urbana importantes en los barrios vulnerables. Se ha adquirido vivienda pública en la provincia muy por encima de la proporción con arreglo a la población. Ahora acabamos de resolver la licitación del primer concurso de solares, que permitirá construir 1.100 viviendas de alquiler asequible, 700 de ellas en la provincia de Alicante.

¿Qué le parece que Mazón quiera eliminar la conselleria?

Hay fuerzas políticas, como el PP y Mazón, que representan los intereses de las grandes superficies, del oligopolio eléctrico, de la industria farmacéutica... En la Comunidad hay estructuras de poder a las que no les gusta que personas como yo ocupemos la Vicepresidencia. Que los que salimos a la calle a pedir la democratización de la política y el fin de la corrupción estemos en posiciones de responsabilidad.

Si gobiernan, ¿cómo ejecutarán la nueva Ley de Vivienda?

La Ley de Vivienda traslada la pelota a las comunidades autónomas. A nosotros nos coge con los deberes hechos. Tenemos un mapa de las zonas tensionadas, especialmente el litoral y las grandes ciudades. Nuestra visión es muy precisa y, al día siguiente de la entrada en vigor de la norma, la Generalitat aplicará todos los mecanismos para limitar el precio de los alquileres con una intervención precisa y rigurosa

.

¿Cuál es la propuesta de Unides Podem para llevar a cabo la transición ecológica?

Hay una clave fundamental, que tiene que estar en el corazón del nuevo Consell. Nosotros la pondremos sobre la mesa en la negociación de gobierno. Es muy importante que un bien como la energía sea administrado con criterios de planificación ecológica. Eso significa la creación de una empresa pública que intervenga en la producción, la distribución y la comercialización de la energía para seguir bajando el precio de la factura de la luz.

¿Sus socios coinciden?

He echado en falta mayor compromiso de los socios y veo muy claramente que chocamos en este punto con el PSPV. En los dos años que llevo como vicepresidente, cada vez que se ha planteado una medida, un avance o un debate que afecta a las estructuras de poder, chocamos con el PSPV. Da igual que sean las energías renovables, la reforma fiscal o los alimentos. Por eso apostamos por un nuevo gobierno progresista, pero con una correlación de fuerzas que sea distinta, favorable a la alternativa socialista.

¿Qué destaca del PSPV y Compromís y que les reprocha?

Destaco de los dos la capacidad de diálogo, la voluntad de negociación constante para llegar a una síntesis política. Ha sido una convivencia leal. Hemos discrepado en cosas importantes, pero hemos tenido la voluntad para superarlas o seguir construyendo. También a los dos les digo que hay que ser más valientes. A mí me asombró la subordinación de la clase política en la polémica con Juan Roig y Mercadona. El presidente de la Generalitat decretó un Día de la Empresa, no vaya a ser que se enfade Roig.

Habla de falta de valentía. ¿El equilibrio puede ser la mejor virtud entre socios de gobierno?

Sí. La correlación de fuerzas es determinante. Cuando se discuten asuntos que afectan a la ciudadanía y a los intereses de grupos poderosos, hay lobbies que saben a quién tienen que llamar dentro del Consell. A nosotros no nos han llamado nunca. Los avances no han llegado en ocasiones por el choque que se produce con el PSPV cuando discutimos medidas que afectan a los grupos de poder.

Las encuestas señalan que hay igualdad entre los bloques...

Encuestas hay para todos los gustos. Son un instrumentos de intervención política de los medios y los partidos. Nosotros tenemos nuestros propios datos, que nos dicen que vamos a estar en el Consell con más fuerza y que vamos a ser más determinantes en sus políticas. Desde esa confianza, podemos decir que el veredicto lo da la ciudadanía.

Irene Montero, Ione Belarra y Juan Carlos Monedero han participado en la campaña de la Comunidad. ¿La dirección nacional de Podemos sabe que se juegan mucho el domingo?

Hemos hecho un despliegue de campaña que responde a lo que queríamos: transmitir una imagen unitaria. El apoyo a nuestro proyecto viene de todos los referentes estatales. Valoramos positivamente que hayan estado con nosotros Belarra, Montero, Garzón o López de Uralde, un referente del ecologismo político. Y, por supuesto, Yolanda Díaz.

Ya que la cita, ¿cómo ve los equilibrios de Yolanda Díaz?

Va a hacer campaña por Unides Podem este miércoles en Alicante. Al día siguiente lo que va a hacer es participar en un acto al que ha sido invitada por el movimiento asociativo más importante que existe en la ciudad de València, con una capacidad de convocatoria asombrosa, de miles de personas. Participarán muchas fuerzas políticas, no solo Podemos y Compromís. La iniciativa merece un respeto.

Sí, pero entonces, ¿echa en falta el apoyo de Yolanda Díaz?

Lo único que puedo decir es que he trabajado con ella muchísimos años. En el ministerio vivimos momentos muy difíciles en plena pandemia, convivimos con la muerte. Siempre me apoyó y mantengo con ella una relación cercana. Estoy muy satisfecho de que esté donde tiene que estar, como no podía ser de otra forma. Está haciendo campaña por su espacio político.

¿Qué le ha quedado pendiente al Botànic por hacer?

El reto fundamental es el cambio de modelo productivo, la transición de un formato que es insostenible e injusto a uno horizontal y democrático. Necesitamos un modelo que le dé centralidad a los auténticos creadores de riqueza, que son las pequeñas y medianas empresas, el tejido cooperativo, los autónomos, los asalariados... También hay que poner en pie una planificación ecológica que permita construir un horizonte de futuro para nuestra tierra, que esté arraigado en las comarcas.

¿Hacen autocrítica?

A veces hemos notado que las políticas públicas en aspectos clave han avanzado como una yuxtaposición de medidas que se iban poniendo sobre la mesa. En ocasiones, chocábamos con el PSPV, en la medida que afectaba a los intereses de poder. Es muy importante que el nuevo Gobierno tenga un proyecto compartido, que pivote sobre la transición ecológica y que apueste por las empresas públicas. Se han conseguido avances importantes pero hay que seguir haciéndolo.

En este escenario que dibuja, ¿cuál es para usted el gran reto en la Comunidad Valenciana?

El cambio profundo en la estructura productiva y la introducción de elementos de innovación en sectores que tienen que seguir siendo vectores clave de crecimiento económico y generación de empleo. Pienso en la construcción, con nuevos materiales sostenibles y nuevos procedimientos constructivos. Hay que introducir elementos en el turismo para que sea importante el gasto que se produce por turista, y no solo la cantidad de turistas.

Y para la sanidad, ¿cuáles son los objetivos de su candidatura?

Partimos de la base de que no se puede volver al pasado, a un modelo de privatización sanitaria que llegó a extender la atención a prácticamente el 20% de los ciudadanos. El PP repartió la sanidad valenciana como una tarta para los amigos. No podemos dejar que este pasado nos atrape. Nuestra alternativa tiene tres claves: continuar el proceso de desprivatización, reforzar la atención primaria y una industria farmacéutica autóctona.

Hablan de intervenir la economía, ¿cómo la articularían?

La Generalitat necesita herramientas para regular los mercados y garantizar los derechos básicos de los ciudadanos. No podemos aceptar que haya gente que no pueda llenar la nevera o pagar la factura de la luz. Las medidas implican enfrentarse a intereses que son muy poderosos. Cuando planteamos un circuito económico alternativo en torno a la producción local, nos topamos con las grandes superficies.

Antes ha citado a Mercadona. ¿Es la única empresa que se sale del modelo que quieren para la Comunidad Valenciana?

Es un problema estructural, no de personas. Cuando hace unos meses planteamos que se estaban produciendo abusos en el precio de los alimentos, se nos crucificó. Yo recibí ataques que jamás hubiera creído posibles contra un vicepresidente de la Generalitat. La ciudadanía sabe que hay abusos intolerables. Nosotros tenemos el diagnóstico, ahora hay que tomar medidas.