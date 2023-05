El president de la Generalitat, Ximo Puig, avanzó hace unas semanas una serie de inversiones industriales para la Comunitat. La primera de ellas corresponde a Castellón, con el anuncio, efectuado el lunes, de que la compañía Ignis invertirá cerca de 1.400 millones de euros en una planta de fabricación de combustibles renovables a base de amoniaco verde.

Tan solo un día más tarde del anuncio, candidatos del PSPV a las elecciones de este domingo comparecieron para hacer balance y sacar pecho de esta inversión, para la que calculan la generación de unos 1.200 empleos, entre directos e indirectos.

Poder de atracción

Rafa Simó, que encabeza la candidatura socialista a Les Corts por Castellón, mencionó que hacía tiempo que no se daba una apuesta de estas características en el puerto. "Hacía décadas que no se conseguía una inversión industrial relevante en un puerto que tiene una clara vocación industrial".

Además, afirmó que el proyecto de Ignis "es la Volkswagen de Castellón y la refinería del siglo XXI", en referencia a los actuales usos del recinto portuario y a la futura construcción de la gigaplanta de baterías eléctricas del gigante alemán de la automoción en Sagunt.

Simó mostró su confianza en que, a partir de este anuncio "llegarán otras inversiones, y es un efecto llamada para ocupar terrenos dentro y fuera del puerto". Además, destacó que este tipo de novedades "no caen del cielo, sino que es fruto de un trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Castelló, la Generalitat y el puerto de Castellón". Simó enlazó el importe de este nuevo proyecto con "el anuncio de 2.000 millones de inversión" de la bp, "con lo que tendremos un polo de nuevas energías".

"Reputación"

La alcaldesa de Castelló y candidata a la reelección, Amparo Marco, también puso de manifiesto que la propuesta de Ignis "no sería posible sin la coordinación entre administraciones", y puso el acento en que "desde diciembre del 2022 tenemos un planeamiento urbanístico aprobado, y esto hace posible que estemos aquí", gracias a "una seguridad jurídica que no había hasta ahora".

Marco habló de la "reputación y prestigio de la ciudad, porque no hay inversiones donde no hay reputación negativa, y en Castellón veníamos de una muy negativa, por lo que las empresas, en vez de venir, se ahuyentaban de la ciudad".

La alcaldesa remarcó que parte de la inversión estará localizada en terrenos del puerto, concretamente a la zona que se ganará al mar con el proyecto Octopus, mientras que otra parte será en terrenos municipales, si bien aún no se ha especificado la ubicación concreta.

Nuevos usos de la energía

La consellera de Transportes, Rebeca Torró, remarcó con el plan de Ignis "abrimos de nuevo la Comunitat a la movilidad sostenible", mediante la generación de "combustible verde que viene de la energía renovable". Sobre los sectores que recibirán el amoniaco y el hidrógeno verde, mencionó el de combustible para barcos, pero a la vez añadió que hay "otros usos industriales, como por ejemplo a la cerámica de la provincia".

Impacto en el puerto

Rafa Simó calculó que solo esta nueva compañía supondrá "un aumento del 5% en el volumen de tráfico de mercancías en el puerto de Castellón", a la vez que "va muy ligado al nuevo centro integrado de formación profesional" que Ximo Puig se comprometió a ubicar en el Grau. "Los ciclos y ofertas formativas irán ligados a las necesidades de estas empresas", recalcó.