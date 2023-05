Las elecciones municipales del domingo no solo ampliaron la mayoría absoluta de Carmina Ballester (PP) en Onda, sino que la convirtieron en la alcaldesa más votada de todas las localidades de más de 20.000 habitantes de la Comunitat Valenciana y la octava de toda España.

Ballester obtuvo el 65,43% de los sufragios emitidos en la población, creciendo en más de 22 puntos porcentuales, lo que se traduce en 14 ediles de los 21 que componen la corporación local. «Gratitud y responsabilidad», valora Ballester a este diario, atribuyendo el éxito a que «los vecinos confían en que hemos sabido entender sus necesidades y deseos de futuro, pues nos vienen a decir que creen en nuestros proyectos y propuestas y quieren que los llevemos adelante», analiza.

Influye el equipo y la candidata

La alcaldesa popular, que seguirá cuatro años más al frente del cargo, cree que su extensa mayoría se traduce en que «13 compañeros más me ayuden y remen en la misma dirección para hacer Onda más grande». Una vez más, apunta a la importancia de las personas candidatas a nivel municipal: «Influye mucho el equipo y quién es la candidata, ya que los vecinos se preguntan cómo me recibiría la alcaldesa si tuviera algún problema en mi día a día», añade, aunque no sin sorprenderse por el hecho de ser la octava más votada de toda España. «Llevo cuatro años en la calle, no es solo ante un interés electoral», señala.