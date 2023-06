La modificación impuesta desde la dirección estatal del Partido Socialista ha marcado el proceso de confección de las listas que concurrirán a las elecciones generales del 23 de julio. Unas variaciones que se han dado en varias autonomías -con la sonada ausencia de algunos de sus barones territoriales como acto de protesta- y que tiene su eco en Castellón.

La ejecutiva provincial del PSPV dio a conocer la semana pasada los nombres de los candidatos, pero con una sonada enmienda en el Senado. La alcaldesa en funciones de Castelló, Amparo Marco, ausente inicialmente de las listas, aparece como número uno al Senado, desplazando de este modo a Eva Redondo al número dos.

La valoración de la portavoz provincial

Las candidaturas ya han sido registradas ante la junta electoral, y en la comparecencia a las puertas de la Ciutat de la Justícia de Castelló, se ha valorado esta modificación. La portavoz de la ejecutiva provincial socialista, Ruth Sanz, trató de quitar hierro a lo que se ha interpretado como una desautorización.

"El PSOE es un partido democrático con sus órganos internos; se decidió una cosa, y después de la Comisión Federal y la comisión de listas decidió otra", comentó Sanz, para limitarse a comentar que en la formación, "como siempre, acatamos las decisiones que se tomen, y todos somos compañeras y compañeros", con el fin de lograr el mejor resultado posible.

La valoración de Sanz matiza las impresiones del secretario general provincial, Samuel Falomir, que calificó la decisión de "arbitraria, porque unas personas desde Madrid han tomado esta decisión al margen de lo que opina la provincia".

Las impresiones de Marco

Amparo Marco, que ha sido la principal beneficiada por este cambio, indicó en su comparecencia ante los medios que se siente "orgullosa de encabezar la lista al Senado, y contenta del equipo que conforma el PSPV de la provincia, un partido que ha luchado por poner la provincia y las políticas de las personas en el centro".

En su intervención, la candidata al Senado indicó su deseo de que en este nuevo periodo electoral "haya una campaña limpia, de confrontación de ideas" como contraposición a lo ocurrido en las municipales, en las que para Marco "se ha vivido una campaña muy sucia, de mentiras, bulos y pintadas".

"Pacto de la vergüenza"

La diputada y número uno al Congreso, Susana Ros, afirmó que el acuerdo entre PP y Vox "es el pacto de la vergüenza", y puso el acento en "la foto de la reunión, donde una imagen vale más que mil palabras: había seis hombres, cuando las mujeres son el 50% de la población y en los órganos de decisión quieren que no estemos". También hizo referencia a uno de los integrantes de la negociación, Carlos Flores. "Lideraba la mesa un condenado por violencia machista; las líneas rojas del PP no son nada, no tienen palabra", por lo que la "única alternativa para las derechas es el PSPV".